USA väikelinn on muutunud presidendivalimiste eelseks võitlusväljaks

Ameerika Ühendriikide presidendivalimiste eel on põhiteemaks kerkinud immigratsioonipoliitika ning kaos riigi lõunapiiril. Rahvusringhääling käis Texase piirilinnas Eagle Pass, mis on viimastel kuudel muutunud demokraatide ja vabariiklaste võitlusväljaks.

Immigratsioonipoliitikat on peetud ametis oleva presidendi Joe Bideni Achilleuse kannaks. Seda kinnitab ka statistika. Möödunud aastal ületati ebaseaduslikult USA lõunapiiri rekordarv kordi. Ainuüksi detsembris registreeriti liga 250 000 illegaalset piiriületust.

Ülemaailmne poliitiline ja majanduslik ebastabiilsus on tekitanud Ühendriikide lõunapiirile kaose, mis on pannud isegi demokraate mõtlema rangema piiripoliitika peale.

Donald Trump suhtub aga väga kriitiliselt demokraatide püüdlustesse vabariiklastega lõunapiiril toimuva osas kokkuleppele jõuda. Kui Joe Biden peaks suutma piirikriisi lahendada kasvõi osaliselt, kaotaks Trump aga väga suure osa oma valimislubadusest.

Seetõttu õhutab Trump aga kõiki vabariiklastest kongressi liikmeid keelduma igasugusest piirileppest, et võimalusel seda probleemi hiljem juba ise Valgest Majast lahendada.

"Meist on tõepoolest saamas kolmanda maailma riik. Ja juba oleme nii mitmeski mõttes. Kui vaadata meie piiri, siis me oleme hullemad kui kolmanda maailma riik, sest sellist piiri pole ajaloos veel kunagi olnud," lausus Trump.

Bideni administratsiooni on täielikus saamatuses süüdistanud ka Texase kuberner Greg Abbott, kes võttis kontrolli Eagle Passi piirilõigul enda kätte. Ameerika Ühendriike ja Mehhikot eraldava Rio Grande jõe äärde paigaldati merekonteinerid ning okastraadivallid.

Linnarahva jaoks suleti ka jõe ääres paiknev ja väga armastatud Shelby Park.

"Nad ei öelnud meile, et tahetakse park üle võtta, et seda tahetakse kasutada, et tahetakse luua sõjaväebaas, et me tahame teha seda ja teist. Andke meile siis selgitus, et miks. Nad ei helistanud linnapeale, ei volikogule ega šerifile, ka kohtunikule mitte. Inimesed olid üsna ärritunud, et seda tehti ilma igasuguse läbipaistvuseta ja ilma igasuguse selgituseta," rääkis Eagle Passi elanik Michael Garcia.

Ligi 30 000 elanikuga väikelinn on tänaseks kogunud piiril toimuva tõttu tuntust üleriigiliselt ning Rio Grande jõe kaldal toimuvat sõidetakse oma silmaga vaatama isegi teisest riigi otsast.

"Oleme tegelikult puhkusel, kolm meest. Tuuritame Texases ning tahtsime tulla Eagle Passi piiriületust vaatama. Aga me ei näe midagi. See pole see, mida uudistes kajastati. Võib-olla oli see probleem varem, kuid praegu ei tundu see mureks olevat," lausus Minnesotast pärit huviline Bruce Gilbeck.

Kuberner Greg Abbott ei ole oma jõulise piiripoliitikaga aga Eagle Passi elanike seas poolehoidu võitnud. Vaatamata sellele, et presidendivalimistel võidutsevad Texase osariigis vabariiklased, edestas Biden 2020. aasta valimistel Donald Trumpi just Mavericki maakonnas, kus asub ka tähelepanu keskmes olev Eagle Pass.

"See on meie kuberneri poolt tohutu poliitiline trikk, et nii parteile üleriigiliselt tähelepanu tõmmata sel valimiste aastal. Ja meie oleme oleme föderaalvalitsuse ja osariigi võitluse keskel. Kogukond ei hinda sellist käitumist," ütles Eagle Passi elanik Jessie Fuentes.

Eagle Passi elanikud tunnevad, et on vastu tahtmist tõmmatud aga poliitmängude keskmesse, kus kannatajaks on nii kohalikud elanikud kui ka hädas olevad migrandid.

Nii ei jäägi neil muud üle, kui olukorda abitult pealt vaadata.

"Ma näen vilkuvaid tulesid, mis paneb mind mõtlema, et seal all on kiirabi. Vees on ka kolm rahvuskaardi paati. Spekuleerin, et seal toimus päästeoperatsioon ja ma loodan, et kuna kiirabi on kohal, siis kes iganes see ka seal oli, suutis selle üle elada," lausus Eagle Passi elanik Amerika Garcia Grewal.

Ainuüksi möödunud aastal hukkus ebaseaduslike piiriületuste käigus Ameerika Ühendriikide lõunapiiril sadu migrante, kuid ekspertide hinnangul ei ole USA piiripoliitikas suuri muudatusi oodata enne 2024. aasta presidendivalimisi.