Stepukonis võis osa rahast suunata Ungari väärtpaberiplatvormile

"Andmeid kogutakse, pangakontosid eritletakse, kas raha suunati börsile või oli selle olukorraga seotud teie mainitud maakleriettevõte (Interactive Brokers – BNS). Need andmed said uurimise käigus teatavaks, selline ettevõte on teada, kuid praegu pole kohane aeg ette tormata ja lõplikke järeldusi teha," ütles Karčinskas esmaspäeval pressikonverentsil.

Leedu Panga esindaja Vaidas Cibase sõnul on Interactive Brokers registreeritud Ungaris – Leedu keskpank ei vastuta selle järelevalve eest. Tema sõnul ei olnud Interactive Brokersil Leedus filiaali ega tegevusluba.

"Kogu Euroopa Liidus kehtiva direktiivi määruse kohaselt peab rahaasutus, kes soovib osutada teenuseid mõnes teises bloki riigis, lihtsalt teavitama, antud juhul Leedut, et hakkab siin teenust pakkuma. See on ka kõik," ütles Cibas.

Eelmisel nädalal arestis Vilniuse ringkonnakohus ajutiselt rohkem kui 5,48 miljoni euro väärtuses Stepukonise sularaha ja muud vara ning keelas käsutada tema nimel avatud kontosid, sealhulgas platvormil Interactive Brokers Central Europe.

Stepukonist kahtlustatakse umbes 27 miljoni euro omastamises fondi ettevõtetest. BaltCapi esindajate sõnul võis fondi ettevõtetest kaduda umbes 40 miljonit eurot.

BaltCapi taristufondide ettevõtted Zvirgzdaiciu energija, Nullus ja Moelta ning BaltCapi Poola fondifirma En Efficiency esitasid Stepukonise ja väärtpaberitega kauplemise platvormi Interactive Brokers vastu 5,48 miljoni euro suuruse nõude.

Mullu detsembris arestis kohus ajutiselt Stepukonise vara, sealhulgas õnnemänguettevõtetes olevad arved.