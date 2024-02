Lüganusel vahetus vallavanem

Uueks vallavanemaks valitud Dmitrijev oli senine volikogu esimees. Tema poolt oli 19-st volikogu liikmest 16. Üks volikogu liige oli tema vastu ja kaks sedelit olid rikutud.

Vallavanemana 14 häälega umbusaldatud Isamaa erakonna liige Marja-Liisa Veiser tunnistas, et koalitsioonis oli keeruline õhkkond alates selle moodustamisest eelmiste valimiste järel.

"Siin vallas tavaliselt vallavanemad nii kaua vastu ei pea, nii et läks isegi hästi. Aga kindlasti pole see selline töö, millest kümne küünega kinni hoida. Sellise koalitsiooniliikmete pideva survestamise ja vallavalitsuse töösse sekkumisega oli seda tööd väga raske teha," rääkis Veiser.

"Meil on vaja rõhku panna osakonnale, mis tegeleb arengu ja planeerimisega ning mõnel määral turismiga. Valdkondadega, mis annaksid Lüganuse vallale hoogu juurde ning mis aitaksid avada uusi töökohti. Ma arvan, et need on valdkonnad, kuhu peaksime kõige rohkem panustama. Aga loomulikult ka haridusse, sest kui noored hakkavad ära sõitma, siis kelle nimel me pingutame," ütles Dmitrijev.

Volikogu istungil kinnitati vallavanema palgaks senise 3000 euro asemel 4000 eurot.