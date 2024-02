Teisipäev on veel talvine, edasi läheb tasapisi soojemaks

Teisipäev on mõnel pool kerge lume- ja lörtsisajuga ning teedel jäiteohuga.

Teisipäeva öö on Eestis pilves selgimistega. Lääne-Eestis sajab kohati lund ja lörtsi. Puhub lõuna- ja kagutuul 3 kuni 8, öö hakul saartel ja läänerannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Külma on 2 kuni 7 kraadi, saarte rannikul on õhutemperatuur kohati 0 kraadi ümber.

Hommikul sajab Lääne- ja Lõuna-Eestis kohati lund ja lörtsi. Lääne-Eestis on jäiteoht. Puhub lõuna- ja kagutuul 3 kuni 8 meetrit sekundis. Külma on 2 kuni 7 kraadi, saarte rannikul on õhutemperatuur kuni 0 kraadi.

Päeval sajab peamiselt saartel ja Lõuna-Eestis kohati lund ja lörtsi. On jäiteoht. Puhub lõunakaare tuul 2 kuni 7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2 kraadist +2 kraadini.

Kolmapäeva öösel on sadu üksikutes kohtades ning õhutemperatuur langeb 0 kuni -8 kraadini. Päeval jõuab Lääne- ja Kesk-Eestisse lume- ja lörtsisadu, saartel läheb sadu üle vihmaks. Õhutemperatuur on -1 kraadist +2 kraadini.

Neljapäeval tuleb juurde nii sadu kui ka sooja. Õhutemperatuur on öösel 0 kraadi ümber, päeval tõuseb plusspoolele. Reede on üsna vihmane. Laupäeva ööseks sadu lahkub. Uut sajuala, peamiselt vihmana on oodata lõuna poolt laupäeva keskpäeval.