Hiina keskpank langetas eluasemelaenude intressimäära

Bloombergi küsitletud analüütikud ennustasid intressimäära langetust ainult 4,1 protsendile.

Oodatust suurema intressimäära langetuse põhjuseks on analüütikute arvates soov turgutada Hiina eluasemeturgu, mis on viimastel aastatel sattunud kriisi.

Hiina keskpanga viieaastast intressimäära kasutatakse Hiinas eluasemelaenude intressimäära alusena, ettevõtetele antavad laenud ja majapidamistele antavad väikelaenud põhinevad keskpanga üheaastasel intressimääral. Keskpank pole viimast intressimäära muutnud ning selleks on jätkuvalt 3,45 protsenti.

Tegemist on viieaastase intressimäära suurima langetusega Hiina ajaloos. Keskpank on hakanud määrama ametlikku viieaastast intressimäära 2019. aastal.

Hiina kinnisvarasektor on sattunud sügavasse kriisi, mis on mõjutanud negatiivselt ka tarbijate, ettevõtete ja investorite kindlustunnet. Markantseimateks näideteks kriisi mõjust on riigi kahe suurima kinnisvaraettevõtte Evergrande ja Country Gardeni maksujõuetus, millele hiljuti järgnes ka Evergrande pankrott.

Siiski pole Hiina turud keskpanga otsusele eriti reageerinud. Hongkongi börsiindeks Hang Seng kasvas ainult 0,1 protsenti ja Mandri-Hiina peamine aktsiaindeks CSI 300 kaotas 0,2 protsenti pärast keskpanga teadaannet.