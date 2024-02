Taiwan kutsus Hiinat paadiõnnetuse järel üles ratsionaalsusele

Eelmisel nädalal hukkus kaks Hiina kalurit, kui nende paat uppus Taiwani hallatud Kinmeni saare juures, mis asub vaid viie kilomeetri kaugusel Hiina mandriosa linnast Xiamenist.

Samal ajal jälitas keelatud vetes viibinud paati Taiwani rannikuvalve.

Selle peale teatas Hiina pühapäeval, et tugevdab oma politseipatrulle Taiwani lähistel olevates vetes. Esmaspäeval astus aga Hiina rannikuvalve korraks Taiwani kruiisilaeva pardale, et kontrollida kapteni ja reisijate andmeid.

Taiwani peaminister Chen Chien-jen ütles teisipäeval, et mõlemad pooled on olnud "piiratud ja keelatud merealadest" teadlikud alates 1992. aastast.

"Me jätkame nende merealade kaitsmist, et tagada turvalisus meie territoriaalvetes ja meie kalurite õigused," ütles ta Taiwani parlamendi juures ajakirjanikele.

"Loodame, et mõlemad pooled saavad olla ratsionaalsed, õiglased ja teha teineteisega koostööd, et tagada Kinmeni-Xiameni vete ohutus, et inimesed mõlemal pool väina saaksid omavahel suhelda tervel ja korrapärasel moel," lisas peaminister.

Taiwani kaitseminister kinnitas, et sõjavägi ei sekku, jättes Kinmeni ümbruse vete jälgimise rannikuvalve hooleks, "sest me tahame sõda vältida".

Peking pole kunagi loobunud valmisolekust Taiwani kontrolli alla toomiseks jõudu kasutada ning on viimastel aastatel hoogustanud retoorikat saare taasühendamise osas, seda vaatamata asjaolule, et Hiina Kommunistlik Partei pole saart iial valitsenud.