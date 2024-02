Õiguskantsler: gümnaasiumiõpilasi ei tohi õppetöö ajaks hoonesse lukustada

Gümnaasiumil ei ole seaduse järgi õigust kehtestada sellist korda, et õpilased pääsevad õppe- või vahetunni ajal koolimajast välja ainult tõendi esitamisel, sest gümnaasiumis õppimine on vabatahtlik, ütles õiguskantsler Ülle Madise.

Tallinna tehnikagümnaasiumi kodukord näeb ette, et õpilane võib õppepäeva jooksul ehk tundide ja vahetundide ajal lahkuda koolist klassijuhataja, meditsiiniõe või direktsiooni liikme kirjalikul loal. Ilma tõendita ei anna garderoobitöötaja õpilastele riideid ja turvatöötaja ei lase neid majast välja.

Tehnikagümnaasium põhjendas niisugust korda sellega, et kõik kooliastmed õpivad neil ühes hoones ja seetõttu näeb ka kooli kodukord koolimajast lahkumise kohta ette ühesugused reeglid kõigile õpilastele, see on laste turvalisuse huvides.

Õiguskantslerile saabus küsimus, kas selline kord on õiguspärane. Madise teatas seepeale tehnikagümnaasiumile ja Tallinna haridusametile, et ehkki koolil on kohustus tagada õpilase turvalisus, ei saa kool ise õpilaste liikumisvabaduse piiramise üle otsustada.

"Seadus lubab koolidel turvalisuse ja järelevalve eesmärgil piirata põhikooliõpilaste koolimajast ja kooli territooriumilt lahkumist /.../, kuid mitte gümnasistide koolist lahkumist. Mõistagi on koolil õigus kontrollida õpilaste, sealhulgas gümnaasiumiõpilaste koolimajja sisenemist ja sealt lahkumist, näiteks paludes neil end tuvastada õpilaspiletiga või muul viisil," selgitas ta.

Õiguskantsleri sõnul on tehnikagümnaasiumis kehtestatud kord käsitletav koolimajast lahkumise piiramisena ehk sisuliselt on õpilased kohustatud küsima lahkumiseks luba. Gümnaasiumis õppimine on vabatahtlik ja järelikult peab kool kasutama muid meetodeid, kui tahab tagada, et õpilased osaleksid tundides.

"Vahetunni ajal koolimajast väljas käimist ei pea gümnaasiumiõpilased seaduse kohaselt põhjendama. Samuti ei pea gümnasist koolilt luba küsima, kui tal on vaja koolipäeva jooksul mõnest tunnist puududa," tõdes Madise.

Ta lisas, et koolil on õigus kontrollida õpilaste liikumist, aga mitte piirata kõigi õpilaste liikumist. Kohustus puudumine kooliga eelnevalt kooskõlastada on sisuliselt kohustus saada koolilt puudumiseks luba, aga sellisel loal ei ole õiguskantsleri kinnitusel seaduse kohaselt õigusjõudu.

Seadusega on Madise sõnul kooskõlas see, kui gümnaasiumiõpilased või nende vanemad võimaluse korral puudumisest kooli ette teavitavad, aga kohustuslikku tõendit nõuda ei tohi.

Tehnikagümnaasium kinnitas õiguskantslerile, et nad arutavad kooli kodukorra muutmist aprilli koolivaheajal.