Bulgaaria lubatud sõjaabi Ukrainale viibib

Vastava väitega on esinenud kõigi kolme erakonna saadikud, kes kas kuuluvad Bulgaaria euroopameelsesse valitsusse või toetavad seda hääletustel, kirjutab Euractiv.

"Bulgaaria võib aidata Ukrainat palju, kuid see [abi] viibib seetõttu, et kaitseministeeriumi juhtkond ei tööta optimaalselt," ütles liberaalse peaministripartei PP parlamendisaadik Ivaylo Mirchev.

Bulgaaria parlament kiitis Ukrainale üle 100 jalaväe lahingumasina, S-300 rakettide ja süsteemide, miinipildujate, laskemoona ja muu varustuse saatmise kolm kuud tagasi. Ometi pole Bulgaaria siiani jalaväe lahingumasinaid Ukrainasse saatnud, kuigi Bulgaaria siseministeerium ja Ukraina kaitseministeerium on sõlminud lepingu masinate tarnimiseks.

Erakondliku kuuluvuseta kaitseminister Todor Tagarev on sattunud kriitika alla lisaks PP-le ka paremtsentristliku GERB-i ja Türgi vähemusi õigusi esindava DPS-i poolt. GERB kuulub valitsevasse koalitsiooni, samas kui DPS toetab seda hääletustel parlamendis.

"Bulgaaria saab aidata, kuid see ei toimu nõutud kiirusega, ning loodan, et see paraneb. Me oleme hääletanud otsuse üle kolm kuud tagasi, kuid ei suutnud me kolme kuuga transportida sada jalaväe lahingumasinat Sofiast Rusesse," lisas Mirchev. Ruse on linn Doonau kaldal, mis piirneb Rumeeniaga.

Tagarev seletab viivitust asjaoluga, et Bulgaaria palus NATO liitlastelt rahastust tarnsportimiseks.

"See pole lihtne transpordioperatsioon, sest selles peab osalema suur arv veeremeid, ütles Tagarev Bulgaaria avalik-õiguslikule raadiole BNR pühapäeval. Ta lisas, et Ukraina pool mõistab logistika keerukust ja Bulgaaria pingutusi.

Jalaväe lahingumasinate ja muu sõjaabi saatmise teema tõusetus ka Bulgaaria parlamendidelegatsiooni Kiievi-visiidi käigus veebruaris.