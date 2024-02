Kolmapäeval sajab mitmel pool vihma, lörtsi või lund ja on jäidet

Kolmapäeval on ilm veel talvine, edasi hakkab kevadisemaks minema.

Kolmapäeva öösel sajab Eestis kohati vähest lund. Puhub lõunakaare tuul 2 kuni 8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur langeb 0 kuni -7 kraadini.

Hommik on olulise sajuta. Puhub lõuna- ja kagutuul 2 kuni 8, saarte lääneservas puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Külma on 1 kuni 6 kraadi, saartel ja läänerannikul on õhutemperatuur 0 kraadist +1 kraadini.

Päeval sajab saartel vihma ja lörtsi, mandri lääne- ja keskosas lörtsi ja lund. Mitmel pool on jäidet. Puhub lõuna- ja kagutuul 3 kuni 9, Lääne-Eesti rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur tõuseb -1 kuni +2 kraadini.

Neljapäeva öösel sajab Ida-Eestis lund ja lörtsi, Lääne-Eestis lörtsi ja vihma ning õhutemperatuur on -2 kraadist +2 kraadini. Päev tuleb mitmel pool vihmasabinatega. Sooja on 1 kraadist 4 kraadini.

Reede on vihmane. Öine õhutemperatuur on 0 kraadist +3 kraadini, päevane +2 kraadist +6 kraadini. Laupäeva öö ja hommik on peamiselt sajuta, keskpäevaks jõuab lõuna poolt uus sajuala ja levib kiiresti põhja suunas. Öised miinimumid langevad 0 kraadini, päevamaksimumid võivad tõusta mitu kraadi üle 5.

Pühapäeva öö on sajune, päev tuleb praegustel andmetel mitmel pool kevadise päikesega. Õhk on üsna soe.