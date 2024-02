Aruanne: Ukrainas leiti Põhja-Korea raketist USA ja Euroopa komponente. Ukraina kummutas Šoigu väite Krõnkõ hõivamise kohta. Katari abiga naasis Venemaalt kodumaale 11 Ukraina last.

Oluline 21. veebruaril kell 5.57:

- Ukraina kummutas Šoigu väite Krõnkõ hõivamise kohta;

- Katari abiga naasis Venemaalt kodumaale 11 Ukraina last;

- Raport: Ukrainas leiti Põhja-Korea raketist USA ja Euroopa komponente.

Ukraina kummutas Šoigu väite Krõnkõ hõivamise kohta

Ukraina lõuna ringkonna operatiivjuhtkond kummutas Venemaa kaitseministri Sergei Šoigu teisipäeval tehtud väite, justkui oleks Venemaa hõivanud Krõnkõ küla Dnepri jõe idakaldal Hersoni oblastis. Krõnkõ lähedal asub Ukraina sillapea muidu Venemaa poolt okupeeritud Dnepri kaldal.

"Oma pealetungis läbi kukkunud Vene okupatsiooniväed hakkasid manipuleerima ja võltsima fakte. Agressorriigi sõjalis-poliitiline juhtkond teatas sillapea puhastamisest Dnepri vasakkaldal. Teatame ametlikult, et see teave ei vasta tõele," teatas Ukraina lõuna ringkonna operatiivjuhtkond Facebookis.

Ukraina kaitsevägi lisab, et Ukraina lõuna ringkonna väed säilitavad seniseid positsioone ning vaenlane kannab märkimisväärseid kaotusi.

Katari abiga naasis Venemaalt kodumaale 11 Ukraina last

Üksteist Ukraina last jõudis teisipäeva õhtul Katari vahendustegevuse tulemusel Valgevene kaudu Venemaalt tagasi kodumaale.

Katari saatkond Moskvas võttis lapsed vastu esmaspäeval, seejärel sõitsid nad Valgevenesse ja liikusid jala üle kilomeetrise piiritsooni. Osa sugulastest sai kohtuda lastega otse juba Moskvas.

Kaks eluohtlikult haiget last toodi üle piiri kiirabisõidukiga ja toimetati kiiresti haiglasse.

Kiievi hinnangul on alates sõja puhkemisest 2022. aasta 24. veebruaril Vene okupatsioonivõimud sundinud umbes 20 000 Ukraina last minema Venemaale.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski on nimetanud seda genotsiidiks. Venemaa on püüdnud kõiki süüdistusi tõrjuda.

Seekordne laste rühm on neljas ja suurim, kes on naasnud Katari abiga.

Ukraina inimõigusvolinik Dmõtro Lubinets ütles riigipiiril lapsi vastu võttes AFP-le, et noorim naasnu on kaheaastane.

"Uskuge mind, me toome nad kõik tagasi," kinnitas Lubinets ootavatele sugulastele.

Katari suursaadik Hadi Nasser Mansour Al-Hajri ütles AFP-le, et tema riik on valimis aitama kaasa uutele naasmistele.

"Me oleme avatud kõigile võimalustele: sõjavangide või poliitvangide ja laste kojutoomisele, me oleme avatud kõigile neile asjadele," rõhutas ta.

Alates 2023. aasta juulist on Katar aidanud Ukrainasse tagasi pöörduda ligi 30 lapsel, ütles suursaadik.

Aruanne: Ukrainas leiti Põhja-Korea raketist USA ja Euroopa komponente

Ukrainas leitud Põhja-Korea ballistilise raketi rusudest leiti komponente, millel olid USA-s ja Euroopas peakortereid omavate firmade markeeringud, teatas relvastust uuriv organisatsioon Conflict Armament Research (CAR) teisipäeval.

Raport näitab, et Põhja-Korea on karmidele sanktsioonidele vaatamata suuteline hankima oma relvade jaoks Lääne komponente ning et Venemaa kasutab neid relvi sõjas Ukraina vastu.

CAR-i uurijad "tegid kindlaks, et Korea Rahvademokraatlikus Vabariigis (Põhja-Koreas) toodetud ja Ukrainas avastatud ballistilises raketis oli üle 290 mitte-kodumaise elektroonilise komponendi".

75 protsenti neist komponentidest olid seotud firmadega, mille peakorterid asuvad USA-s, ning 16 protsenti Euroopas asuvate firmadega, märgiti raportis.

"Pooltel dokumenteeritud komponentidel olid tuvastatavad kuupäevakoodid ning rohkem kui 75 protsenti neist koodidest näitasid tootmist ajavahemikus 2021-2023. Lähtudes neist tootmisandmetest, järeldab CAR, et Harkivis avastatud rakett ei saanud olla kokku pandud enne 2023. aasta märtsi," ütles CAR.

Valge Maja teatas jaanuari alguses, et Põhja-Korea on varustanud Venemaad ballistiliste rakettide ja raketiheitjatega ning neid on kasutatud rünnakutes Ukraina vastu.

CAR ütles, et rakett, mida organisatsiooni spetsialistid uurisid, leiti Harkivis selle aasta 2. jaanuaril.