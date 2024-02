Arhitektide eksperthinnang teeb maha Rakvere linnasüdame lahenduse

Kavandatava detailplaneeringu põhjal peaks Rakvere kesklinnas asuva Tsentrumi ärihoone asemele tulema uus keskus, mille silmapaistvam osa on 16-korruseline äri- ja eluhoone. Rakvere linnavolikogu liikme Laila Taluniku poolt arhitektide liidult tellitud eksperdihinnangu kohaselt oleks selline lahendus negatiivse mõjuga kogu Rakvere linnale.



"Pean tunnistama, et minu jaoks oli see üllatavalt kriitiline, ma ei oodanud absoluutselt sellist vastust. Ma aimasin, et seal on probleeme ja et nn punase maja lammutamine on üks neist väiksematest. Aga et ekspertiis selliseks kujuneb - seda oli päris ehmatav lugeda," tunnistas Talunik. "Ma loodan, et linnavalitsus ja arendajad leiavad selle ekspertiisi toel linnakodanikele ja linnaruumile kõige paremad lahendused."

Rakvere linnavolikogu esimehe Mihkel Juhkami arvates võiks arhitektid ühistööna asja paremaks teha.

"Ma ise ootaks hea meelega sellist kokkusaamist, kus ühel pool istuks selle planeeringu koostaja Ülo Peil, kes on ju tunnustatud arhitekt. Ta on teinud selles kontekstis väga olulise keskuse, Tartu Lõunakeskuse. Või Eesti arhitektide jaoks olulise maja, Rotermanni soolalao, kus on lausa arhitektuurimuuseum. Ei saa ju öelda, et ta on mingi suvaline joonistaja. Ja teisel pool oleks need vastuargumentide esitajad.

Ma hea meelega näeksin neid ühes ruumis ühe laua taga esitamas neid poolt- ja vastuargumente, et üks pool ütleb, miks te tegite nii, ja teine pool, aga miks ta tegi nii. Ma arvan, et see oleks selle protsessi loomulik osa," sõnas Juhkami.

Rakvere keskuse esikiisid. Autor/allikas: Arhitektibüroo Peil OÜ

Mihkel Juhkami kardab, et protsessi venimisel võib Oleg Gross jätta enam kui 50 miljoni euro suuruse investeeringu tegemata.

"Sellise suure investeeringu tegemine Oleg Grossi poolt on kahtlemata rohkem emotsionaalne kui majanduslik otsus. Ja kui ta satub sellise otsuse tegemisel väga suure pressi alla, siis ma ise kardan kõige rohkem seda, et kas see ei või investeeringu tegemata jätmiseni viia.

See, et vaieldakse-räägitakse, on minu jaoks täiesti arusaadav ja tulebki edasi liikuda. Aga kas pärast kõike seda ka asi töösse läheb?! Loodame, sest ma arvan, et Rakvere siiski vajab seda," sõnas volikogu esimees.

Linnavolikogu liikme Laila Taluniku sõnul on oluline mõista seda, et kogu planeerimisprotsess on veel pooleli ja millal volikogu detailplaneeringu kinnitamise aruteluni jõuab, ei ole veel teada.

"Ma tunnetan teadmatust, et seda on inimeste puhul võimalik ära kasutada. Ma ju ka ise planeerimise kõiki etappe, seadusi ja juriidikat ei tea, aga ma olen selle kohta küsinud. Mulle tundub, et linna elanikel on abi vaja ning see abi peakski tulema kas linnavalitsuse või meedia poolt, et valgustada, mis õigused ja võimalused inimestel on. Praegu on tõesti jäetud veidi selline mulje, et kõik on juba otsustatud ja meie arvamus ei loe. Aga praegu olemegi etapis, et kui on tahe, siis on ka võimalus, ehk midagi pole lukku löödud," ütles Talunik.

Ka volikogu esimees kinnitas, et vajaduse korral ollakse valmis veelgi temaatilisi rahvakoosolekuid ja arutelusid korraldama.

Planeeringu tavapärase järelevalvega tegelevast regionaal- ja põllumajandusministeeriumist öeldi, et selle detailplaneeringu kontroll on veel protsessi algjärgus.