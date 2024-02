FT: Hiina hiilib Mehhiko kaudu USA tariifidest mööda

2018. aastal kehtestas USA tollimaksud paljudele Hiinas toodetud kaupadele. Ajaleht Financial Times kirjutab, et Hiina saadab nüüd USA-sse üha rohkem kaupu Mehhiko kaudu.

Analüüsifirma Xeneta andmed näitavad, et Hiinast Mehhikosse saadetud 20 jala ehk 6,1 meetri pikkuste merekonteinerite arv ulatus 2023. aasta esimese kolme kvartali jooksul 881 000 konteinerini. 2022. aasta samal perioodil oli see 689 000 konteinerit, vahendas Financial Times.

Hiina pole ka enam suurim USA-sse eksportija ning jääb nüüd alla Mehhikole. Mehhiko möödus Hiinast just eelmisel aastal. Mehhiko osakaal USA impordis on see-eest tõusnud rekordiliselt kõrgele tasemele, moodustades lõppenud aastal 15 protsenti kogu USA impordist.

Viimased andmed viitavad raskustele, millega Bideni administratsioon silmitsi seisab, kuna Washington tahab vähendada USA sõltuvust globaalsetest tarneahelahelatest.

"USA on maailma suurim tarbija, Hiina on suurim tootja. Ühel või teisel viisil peavad need kaks jõudu lõpuks kokku saama," ütles Rahvusvahelise finantsinstituudi (IIF) endine peaökonomist Robin Brooks.

USA alustas Hiinast sõltuvuse vähendamist juba 2018. aastal. Donald Trump kehtestas siis Hiinas toodetud kaupadele kopsakad tollimaksud, Joe Biden jätkas oma eelkäija poliitikat.

2023. aasta seisuga moodustas Hiina kaup ainult 13,9 protsenti USA impordist, mis on madalaim osakaal kogu USA impordist alates 2004. aastast ning on sisuliselt võrdne Kanada osakaaluga. Mõned Hiina kaubad jõuavad aga nüüd Mehhiko kaudu USA-sse.

Mehhiko ei pruugi olla ainus riik, mis lõikab kasu USA ja Hiina vahelistest pingetest. Pekingil on kaubavahetuse ülejääk veel selliste riikidega nagu Vietnam, Singapur ja Filipiinid. Nendel riikidel kasvab kaubavahetuse ülejääk USA-ga. See viitab sellele, et Hiina kaubad jõuavad endiselt USA tarbijateni, vahendas Financial Times.

"Hiinast sõltuvuse vähendamise juttu on poliitikutel hea ning lihtne rääkida, tegelikkus on hoopis teistsugune," ütles Xeneta analüütik Erik Devetak.