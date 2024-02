Neljapäev on sombune

Neljapäev on veel üsna jahe ja sombune.

Neljapäeva öö on Eestis pilvine ning mitmel pool sajab nii lund, lörtsi kui ka vihma. Kohati on udu ja jäidet. Puhub lõuna- ja kagutuul 3 kuni 9, öö hakul rannikul iiliti kuni 12 meetrit sekundis. Termomeetrinäit jääb vahemikku -1 kuni +2 kraadi.

Hommikul on taevas pilves. Mitmel pool sajab vähest vihma ja lörtsi, ida pool sekka ka lund. Kohati on udu ja jäidet. Tuul puhub lõunast ja kagust 2 kuni 8, rannikul iiliti kuni 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni +3 kraadi.

Ka päeval on taevas valdavalt pilves ning mitmel pool sajab kergelt vihma. Puhub lõuna- ja kagutuul 3 kuni 9, õhtupoolikul Lääne-Eesti rannikualadel iiliti kuni 13 meetrit sekundis. Sooja on päeval 0 kuni 4 kraadi.

Pilvine ja vihmane tuleb ka reede. Samas vabariigi aastapäeval saab pilvede vahelt paiguti ka veidi päikest näha. Ja kui hommikupoolik tuleb sajuta, siis pärastlõunal on taas vihma oodata. Vaheldust toob aga pühapäev, mil pilvisus on pigem vähene ning olulist sadu karta pole.

Kui öised õhutemperatuurid püsivad järgnevail päevil ikka 0 kraadi lähedal, siis päevased tõusevad pühapäeval ja esmaspäeval paiguti juba +8 kraadini.