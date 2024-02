Biden sarjas karmisõnaliselt Putinit

"Meil on hull litapoeg (crazy son of a bitch) nagu see tüüp Putin ja teised ning me peame alati muretsema tuumakonflikti pärast, kuid eksistentsiaalne oht inimkonnale on kliima," märkis Biden lühikeses kõnes San Franciscos toimunud üritusel, millel osales väike rühm ajakirjanikke.

Bideni jõuline kõnepruuk järgneb teistele samalaadsetele väljaütlemistele, kus USA riigipea on nimetanud Venemaa presidenti, kes andis 2014. aastal korralduse Krimmi okupeerida ja 2022. aastal kogu Ukrainasse tungida, muu hulgas lihunikuks ja sõjakurjategijaks.

Biden kinnitas ühtlasi, et USA kuulutab reedel välja uued karmid sanktsioonid Venemaa vastu seoses opositsiooniliider Aleksei Navalnõi surmaga vanglas.

Valge Maja oli juba varem teatanud, et Ühendriigid avaldavad reedel Vene poliitvangi Navalnõi surmaga seoses uued sanktsioonid Venemaa vastu, mis langeb kokku Moskva Ukrainasse tungimise ja täiemahulise sõja vallandamise teise aastapäevaga.

"President Joe Bideni määrusega avaldame me selle nädala reedel suure sanktsioonidepaketi, et võtta Venemaa vastutusele selle eest, mis juhtus härra Navalnõiga," ütles riikliku julgeolekunõukogu pressiesindaja John Kirby teisipäeval ajakirjanikele.