Eestiski levivad sügelised ei vali ühiskonnaklassi

"Sügelistesse haigestumus üle Euroopa on kerinud ja kerinud ülespoole juba mitmeid aastaid. Sügelised ja täid ei ole maailmast kuhugi kadunud. Samuti satikad-lutikad, mis olid hiljuti Pariisis. Need on tugeva ülerahvastatusega seotud küsimused," rääkis Rospu.

"Ühendkuningriigis, kus on ka sügelistega probleemid, arvatakse, et probleem on selles, et ravimeid ei jätku," rääkis Rospu.

"Kui ühel inimesel diagnoositakse sügelised, siis tuleb ravida kogu perekonda. Ja kui perekond on suur, siis see hunnik ravimeid, mis tuleb ühe perekonna ravimiseks kasutada, on metsik. Täiendav moment on see, et sügelised ei taha raviga ära minna. Võib-olla oleme piisavalt pikka aega ühte ravimit kasutanud ja need elukad on selle endale selgeks õppinud. Permetriiniga enam palju ära teha ei saa, aga vana hea väävlisalv töötab hästi," rääkis Rospu. Perarstide veebilistis jagatakse juba väävlisalvi retsepte, sõnas ta.

Sügelised ei levi terekätt andes, vaid vajavad pikemat nahk-nahk kontakti, näiteks koos magamist, lähedasi kontakte lastekollektiivis, voodipesu ja riiete jagamist. "Sügelised ei vali ühiskonnaklassi, näo järgi ei saa öelda, kellel see on," ütles Rospu.

Sügelised tuntakse ära selle järgi, et tekivad paarikaupa asetsevad punnid sõrmedel ja alakehas, nabas, alakõhul ja meestel genitaalidel.