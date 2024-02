Albaania parlament kiitis heaks migrandikokkuleppe Itaaliaga

Valitsuse eelnõu poolt hääletas 77 saadikut, kokku on Albaania parlamendis 140 liiget. Novembris avalikustatud kokkuleppe järgi avab Itaalia Albaanias kaks kinnipidamiskeskust sisserändajatele, mille opereerimise ja rajamise kulud kannab Rooma. Samuti saab Albaania Itaalialt tasu keskuste võõrustamise eest.

Ühes keskuses hakatakse sisserändajaid vastu võtma kohe riiki saabumisel ja teises hoitakse asüülitaotlejad kinni kuni Itaalia migratsiooniametnike otsuse teatavaks saamist. Sõltuvalt ametnike otsusest lubatakse taotlejal pääseda Itaaliasse või ta saadetakse tagasi kodumaale.

Kokkuleppe sõlmisid Itaalia parempoolne peaminister Giorgia Meloni ja Albaania kauaaegne sotsialistist peaminister Edi Rama. Albaania opositsiooniline Demokraatlik Partei kaebas kokkuleppe pärast põhiseaduskohtusse, väites, et see on põhiseadusvastane, sest osa Albaania territooriumist ja pädevustest antakse üle teisele riigile ehk Itaaliale.

Jaanuaris lükkas põhiseaduskohus opositsiooni kaebuse tagasi, mis võimaldas korraldada lõpphääletuse kokkuleppe üle Albaania parlamendis. Euroopa Komisjon on samuti kokkuleppe heaks kiitnud, öeldes, et see on kooskõlas Euroopa Liidu õigusega.