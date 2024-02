Jaapani aktsiaturud purustasid neljapäeval ajaloolise rekordi

Jaapani suurimate ettevõtete käekäiku kajastav Nikkei 225 börsiindeks lõi neljapäeval ajaloolise rekordi, mis püsis tervelt 34 aastat. Nikkei on tõusnud aasta algusest ehk vähem kui kahe kuuga 17,5 protsenti.

Neljapäevase kauplemise sulgemise hetkeks tõusis Nikkei 225 väärtus 39 098 punktini, mis on oluliselt kõrgem näitaja kui senine rekord, mis püstitati 1989. aasta viimasel kauplemispäeval, 29. detsembril. Toona oli indeksi väärtuseks 38 915 punkti, kirjutab Financial Times.

34 aastat tagasi pärines 20 maailma suurima turukapitalisatsiooniga ettevõttest tervelt 15 Jaapanist. Juba 1990. aasta alguses hakkas aga Jaapani börsi- ja kinnisvaramull purunema, mis viis kõigest mitme kuuga aktsiaturu hoogsa languseni.

Tokyo börsil kaubelnud maaklerid ütlesid, et nad tähistasid neljapäeval aset leidnud ajaloolist sündmust püstijalu aplausiga. Investeerimiskontserni CLSA Tokyo juht Takeo Tamai kirjeldas börsil valitsenud tunnet "eufooria ja üllatuse" seguna.

Jaapani turgude eelmisel aastal alanud tõus jätkus ka sel aastal. Nikkei 225 on tõusnud kõigest aasta algusest 17,5 protsenti.

Rahvusvaheliste investorite huvi kasvu Jaapani turgude vastu põhjustas riigi rahvusvaluuta nõrk jeen ning Jaapani ekspordisektori head tulemused. Samuti sisenesid Jaapani turgudele investorid, kes otsustasid viimasel aastal loobuda Hiina aktsiatest Pekingi halvenevate majandusväljavaadete ja geopoliitilise olukorra teravnemise tõttu.

Lisaks panustas Jaapani turgude kasvu valitsuse uus skeem, millega subsideeritakse majapidamiste säästmist ja investeerimist.

Põlvkond tagasi püstitatud rekordi purustamine on suureks sümboolseks sammuks Jaapani turgudele ja majandusele.

"See on ülimalt oluline barjäär, mille Jaapan on lõpuks ometi ületanud," ütles panga Goldman Sachs Jaapani turgude peastrateeg Bruce Kirk.

"Viimase 30 aasta jooksul võrreldi Jaapan pidevalt 1989. aasta detsembri mulliajastu Nikkei rekordiga. Ükskõik kui hästi Jaapanil ei läinud pärast seda kui turg läbis süviku, narratiivi on alati hoidnud vaos skeptitsismi element, kui viidati senisele rekordile," lisas ta.