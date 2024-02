Hispaania: Ukrainale end üles andnud Vene piloodi mõrva tellis Venemaa

Varinime all Hispaanias elanud Kuzminovi surnukeha leiti 13. veebruaril Villajoyosa linnas, mis asub Alicante lähedal. Hispaania politsei sõnul tulistas mõrvar Kuzminovi kuus korda, kirjutab Politico.

Hispaania luure ametnikud ütlesid väljaandele El Pais, et on raske leida tõendeid, mis viitaksid Vene jõuametite otsesele osalusele mõrvas, kuid nad usuvad, et Moskva palkas palgamõrvari väljastpoolt Hispaaniat mõrva toimepanekuks.

El Paisi teatel ei teadnud Hispaania luure Kuzminovi viibimisest Hispaanias, sest neid ei informeeritud tema riiki saabumisest. Varem sel nädalal ei vastanud valitsuse pressiesindaja Pilar Alegria küsimusele, kas Kuzminov oli Hispaania politsei kaitse all.

Kuzminov andis end Ukrainale üles 2023. aasta augustis, lennates üle rindejoone Mi-8 helikopteris varem kokku lepitud paika. Ukraina maksis talle väidetavalt 500 000 dollari väärtuses tasu kopteri toomise eest.

Anonüümseks jääda soovinud Hispaania diplomaadid ütlesid Ei Paisile, et kui Kremli seos mõrvaga leiab kinnituse, lubavad nad "jõulist vastust".

Vene välisluure juht Sergei Narõškin ütles pärast Kuzminovi surma teatavaks tegemist, et tegemist oli "reeturi ja kriminaaliga", kes oli juba kaua "laip".