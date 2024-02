Riigikantselei Euroopa Liidu asjade direktoriks sai Katrin Juhandi

Juhandi töötab riigikantseleis aastast 2009. Viimased kuus aastat oli ta ametis EL-i asjade direktori asetäitjana, aidates kujundada ja ellu viia Eesti Euroopa Liidu poliitikat.

Aastatel 2014-2018 töötas ta Eesti alalises esinduses EL-i juures Brüsselis, kus tal oli oluline roll Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise edukal läbiviimisel.

Katrin Juhandi sõnul on Eesti töö Euroopa Liidus olnud järjekindel ja silmapaistev. "Oleme palju pingutanud, et tagada kõigi liikmesriikide jätkuv toetus Ukrainale nende sõjas oma vabaduse eest ning lisaks sellele otsustas Euroopa Liit avada Ukrainaga liitumisläbirääkimised. Mõistame ju Eestis hästi, kuidas meie abi ja Ukraina edu mõjutab ka Euroopa Liidu julgeolekut."

"Kuna käesoleval aastal jõuame Euroopa Liidu praeguse pikaajalise eelarveperioodiga poole peale, tuleb meil tõsiselt valmistuda juba ka järgmise perioodi läbirääkimisteks, et Euroopa Liidu vahendid aitaksid Eesti arengule parimal viisil kaasa. Samuti tegeleme ettevalmistustega ELi laienemiseks, et olla valmis vastu võtma uusi liikmesriike," lisas Juhandi.

Kõrghariduse omandas Katrin Juhandi Tartu Ülikoolis riigiteaduste erialal ning magistrikraadi Hollandis Leideni ülikoolis Euroopa Liidu õpingute alal. Juhandi on läbinud ka riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskuse järelkasvuprogrammi Newton. Riigikantselei Euroopa Liidu asjade direktor juhib EL-i sekretariaadi tööd, mis on Eesti EL-i poliitika keskne koordinatsiooniüksus. Euroopa Liidu asjade direktor nõustab peaministrit EL-i teemadel ning juhib valitsusasutuste üleselt Eesti EL-i suunalist tegevust.

Riigisekretär kuulutas konkursi EL-i asjade direktori ametikohale välja detsembris. Tippjuhtide valikukomisjon langetas lõppvoorus valiku kahe kandidaadi vahel. Avaliku teenistuse tippjuht nimetatakse ametisse viieks aastaks.