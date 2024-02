Suurbritannia laiendas Moskva-vastaseid sanktsioone

Suurbritannia välisminister David Cameron lubas, et Ühendkuningriik toetab Ukrainat nii kaua kui on vaja. Suurbritannia lisas sanktsioonide nimekirja 50 üksust ning Cameroni sõnul jätab see Putini ilma ressurssidest, mida Venemaa vajab oma sõjategevuse rahastamiseks, vahendas The Guardian.

Suurbritannia valitsus teatas, et lisas sanktsioonide nimekirja inimesed ja ettevõtted, mis tarnivad rakette ja lõhkeaineid. Nimekirjas on ka kolm Hiinast pärit firmat, mis toetavad Venemaa sõjalist tegevust Ukrainas.

"Ukraina näitas, et suudab end kaitsta. Putin eksis, kui arvas, et kuna Vene majandus on Ukraina majandusest suurem, siis saavutab ta kiire võidu. Kuid Ukraina sõprade majandus on 25 korda suurem kui Venemaa oma. Ja kaks aastat hiljem toetame ühtselt Ukrainat," teatas Cameron.

Suurbritannia jätkab Venemaa karistamist sanktsioonidest. Alles neljapäeval kehtestas riik sanktsioonid kuuele kõrgele ametiisikule Venemaa karistuskoloonias, kus suri opositsioonijuht Aleksei Navalnõi.