Saksa koolis sai noarünnakus viga viis õpilast

Kahtlusalune peeti kinni, kuid ta on eluohtlikult vigastatud, ütles Düsseldorfi politsei pressiesindaja. Mitu õpilast sai rünnakus raskelt haavata, kudi ühegi teise elu ohus ei ole, lisas pressiesindaja.

Pressiesindaja kinnitas kohaliku meedia teadet, et kannatada sai kuni viis õpilast.

Politsei reageeris sündmusele suurte jõududega.

Politsei esindaja ütles, et kool saatis lapsevanematele sõnumi, et ründaja on 17-aastane õpilane, kel on maniakaal-depressiivne häire.

Wuppertal on 350 000 elanikuga linn Düsseldorfi ja Kölni lähedal.