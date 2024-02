Reede on vihmane

Reede öö on pilvine, üksikute selgimistega. Kui öö hakul võib vaid kohati vähest vihma sadada, siis vastu hommikut jõuab saartele juba tihedam vihmasadu. Paiguti võib olla udu. Kagutuul tugevneb, puhudes 4 kuni 10, iiliti 14, saartel ja rannikul 6 kuni 12, iiliti 18 meetrit sekundis. Õhusooja on 0 kuni 3 kraadi.

Hommikul on taevas valdavalt pilves ning saartelt laieneb tihedam vihmasadu mandri lääneossa. Paiguti võib olla udu. Puhub kagutuul 4 kuni 10, iiliti 14, saartel ja rannikul 6 kuni 12, iiliti 18 meetrit sekundis. Plusskraade on 1 kuni 4.

Päeval on ilm pilvine ja vihmane. Vastu õhtut lääne pool sadu lakkab ja saartel pilvisus hõreneb. Puhub kagu- ja lõunatuul 5 kuni 10, iiliti 14, saartel ja rannikul 7 kuni 12, iiliti 18 meetrit sekundis. Sooja on oodata 2 kuni 6 kraadi.

Kui laupäev tuleb veel pigem pilvine, siis pühapäevast on juba ka selgimisi. Vabariigi aastapäev algab sajuta, kuid pärastlõunal levib üle mandri vihma- ja lörtsisadu. Öösel on temperatuur veel 0 kraadi lähedal, päeval tõuseb 2 ja 7 plusskraadi vahele. Pühapäev on olulise sajuta, kuid veidi jahedam ehk sooja on keskmiselt vaid 2 kraadi.

Uue nädala alguses läheb taas vihmale, kuid keskmine õhutemperatuur tõuseb +5 kraadi juurde.