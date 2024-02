Ungari valitsuserakond nimetas riigi uue presidendi

Orbani liitlane Katalin Novak astus kuu algul presidendiametist tagasi, kui selgus, et ta oli andnud armu süüdi mõistetud lasteahistaja kaasosalisele.

Amnestia kutsus esile pahameele Ungaris, mille valitsus on kulutanud hulga raha ja energiat laste kaitsmise narratiivi ülesehitamiseks. Skandaal on suurim, millega peaminister on pärast võimule naasmist 2010. aastal silmitsi seisnud.

Avalikkuse pahameelt võimendas tõsiasi, et Ungari endine pereminister Novak oli olnud "peresõbraliku" poliitika nägu.

Fideszi parlamendirühma juht Mate Kocsis ütles, et tema partei "usaldab" Sulyokit kui "kõige sobivamat inimest" Novaki ametijärglaseks.

Laiemale avalikkusele vähetuntud Sulyokist (67) sai konstitutsioonikohtu kohtunik pärast seda, kui ta 2014. aastal parlamendis valituks sai. Kaks aastat hiljem nimetas seadusandlik kogu ta 15-liikmelise kohtuorgani juhiks.

Parlament peab Sulyoki veel heaks kiitma, ent seda peetakse formaalsuseks, kuna Fideszi juhitud koalitsioonil on seal selge enamus.

Kocsise sõnul soovivad Fideszi saadikud, et parlament, mis koguneb uuesti järgmisest esmaspäevast, valiks järgmise presidendi võimalikult kiiresti.

Samuti teatas ta, et partei juhtkond tegi Euroopa Parlamendi liikmele Tamas Deutschile ettepaneku asuda juunikuistel Euroopa Parlamendi valimistel valitsuskoalitsiooni nimekirja juhtima.

Varem oli tõenäoliseks esinumbriks endine justiitsminister Judit Varga, kes on praeguseks teatanud "avalikust elust taandumisest" seoses oma rolliga vastuolulises armuandmises.