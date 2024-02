Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles intervjuus Fox Newsile, et Vene väe kaotused on viis korda suuremad kui Ukrainal. Odessas hukkus Vene droonirünnaku tagajärjel üks inimene.

Zelenski: Vene väe kaotused on viis korda suuremad kui Ukrainal

Vene okupatsiooniväe kaotused elavjõus on viis korda suuremad kui Ukrainal, ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski USA telekanalile Fox News antud intervjuus.

"Kümned tuhanded inimesed on tapetud. Kümned tuhanded lapsed deporteeritud. Kui võrrelda hukkunud sõjaväelaste arvu, siis ma ütleksin, et suhe on 1:5," ütles Zelenski.

"Ühe võitluses hukkunud ukraina sõjaväelase kohta tuleb viis vene sõdurit," lisas ta, märkides, et see on ligikaudne statistika.

Zelenski sõnul on Venemaa kaotanud üle 400 000 sõjaväelase.

Odessas hukkus Vene droonirünnaku tagajärjel üks inimene

Ukraina sadamalinnas Odessas hukkus Vene droonirünnaku tagajärjel vähemalt üks inimene, teatasid võimud ööl vastu reedet.

"Vaenlane ründas Odessat ründedroonidega Shahed-131/136," öeldi teates.

Ukraina õhutõrje tulistas alla üheksa ründedrooni.

Päästetöötajad leidsid droonirünnaku tagajärjel süttinud tööstusobjekti kustutustööde käigus ühe hukkunu. Hoones võis rünnaku ajal olla rohkem inimesi. Otsimis- ja päästetööd jätkuvad.

Samuti sattus Vene droonirünnaku alla ka Dnipro linn, kus Vene droon tabas kortermaja. Esialgsetel andmetel on teada neljast vigastatust.

Kohapeal viiakse läbi päästetöid ning Dnipropetrovski oblasti sõjaväeadministratsiooni juhi Serhi Lõssaki sõnul võivad maja rusude all olla inimesed.

Öösel vastu reedet sattus ka Hersoni linn Vene suurtükitule alla, mistõttu kohalikud võimud palusid inimestel varjuda.

Borrell kutsus EL-i riike tegema enamat laskemoona saatmiseks Kiievile

Euroopa Liidu välispoliitikajuht Josep Borrell kutsus ühenduse liikmesriike tegema enamat laskemoona saatmiseks Kiievile ajal, mil Ukraina vägi teeb sõjas jõupingutusi Venemaa tagasihoidmiseks.

"Ukraina sõdurid on otsustanud võidelda, kuid nad vajavad laskemoona. Kiiresti ja tohututes kogustes," ütles Borrell kirjas Euroopa Liidu välis- ja kaitseministritele.

"Viivitustel laskemoonatarnetes on hind inimeludes ja need nõrgendavad Ukraina kaitsevõimekust," hoiatas ta.

EL lubas eelmisel aastal tarnida Ukrainale miljon suurtükimürsku. Ühendusel tuleb järgmisel kuul kätte jõudval tähtajal tõdeda, et lubadusest on suudetud täita ainult veidi üle poole.

Borrell ütles eelmise aasta lõpus, et EL peaks suurendama lubatud laskemoona kogust 1 155 000 mürsuni, kuid rõhutas samas, et "Ukraina vajab rohkem laskemoona".

"Ma tunnen, et seetõttu on minu kohus pöörduda taaskord teie poole, et näha, mida me saame veel teha Ukraina toetamiseks," kirjutas ta.

"Vaja on kohest finantslikviidsust. Mitte millegi tegemine ei ole variant," lisas ta.

Borrell lisas, et on valmis korraldama kohtumise sel teemal.

Zelenski kutsus USA kongressi kiitma heaks uut abi Ukrainale

Ukraina president Volodõmõr Zelenski kutsus USA kongressi kiitma heaks uut sõjalist abi Ukrainale, öeldes neljapäeval eetrisse antud intervjuus, et suutmatus seda teha maksab ukrainlaste elusid.

Zelenski esines üleskutsega tegutseda Fox Newsile antud intervjuus.

"Kas Ukraina jääb ellu ilma kongressi toetuseta? Muidugi. Aga mitte kõik meist," ütles Zelenski Fox Newsi Bret Baierile antud intervjuus.

Ukraina liider rõhutas ka, et Kiievi praegu aitamise hind on oluliselt madalam kui Vene režiimi juhile Vladimir Putinile võimaliku vastuseisu hind hiljem, kui ta peaks Ukrainas edu saavutama.

USA on andnud Ukrainale kümnete miljardite dollarite ulatuses sõjalist abi, olles Kiievi suurim toetaja. Olemasolevad vahendid on aga kokku kuivanud ning vabariiklased on takistamas esindajatekojas uue abipaketi vastuvõtmist.