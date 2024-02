USA avalikustas seni suurima Venemaa-vastaste sanktsioonide paketi

USA kehtestas sanktsioonid rohkem kui 500 organisatsioonile ja inimesele, kes on seotud Venemaa sõjaga Ukrainas.

Sanktsioonide nimekirja sattusid näiteks droonitootja ja selle juhtivad töötajad, Venemaa maksesüsteem Mir. USA kaubandusministeerium lisas 90 firmat nimekirja, mis piirab nende juurdepääsu USA tehnoloogiale.

USA rahandusminister Janet Yellen ütles, et Venemaa majandus näitab selgeid nõrkuse märke ja see on osaliselt tingitud USA ja tema liitlaste tegevusest.

Sanktsioonid, mis tehakse teatavaks reedel, tabavad "Venemaad, tema võimaldajaid ja tema sõjamasinat", ütles juba neljapäeval rahandusministeeriumi kõneisik AFP-le.

Ametniku sõnul kehtestavad sanktsioone nii USA rahandus- kui ka välisministeerium.

Tegemist on suurima ühekordse sanktsioonipaketiga alates Venemaa täiemahulist sissetungi Ukrainasse kaks aastat tagasi, kirjutab Bloomberg.

Uued meetmed rakendatakse pärast seda, kui eelmisel nädalal suri vanglas Vene poliitvang Aleksei Navalnõi.

USA president Joe Biden kinnitas sanktsioonide kehtestamist, öeldes, et need on Vene režiimi juhi Vladimir Putini vastu, kes vastutab Navalnõi surma eest.

Neljapäeval kohtus Biden Navalnõi lese ja tütrega Californias.

Biden kohtus Julia ja Daša Navalnajaga San Franciscos, et "väljendada oma siirast kaastunnet nende kohutava kaotuse puhul", teatas Valge Maja avalduses.