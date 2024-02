Haley lubas jätkata Trumpi vastu kandideerimist ka pärast kaotust koduosariigis

Ameerika Ühendriikide endine president Donald Trump juhib enne laupäeval toimuvaid vabariiklaste presidendikandidaatide eelvalimisi Lõuna-Carolina osariigis Nikki Haley ees ligi 30 protsendipunktiga. Endine Lõuna-Carolina kuberner Haley on aga teatanud, et kavatseb oma kampaaniaga jätkata ka siis, kui peaks oma koduosariigis kaotama.

Väljaane USA Today tellitud uuringu kohaselt toetab praegu endist presidenti Trumpi 63 protsenti vabariiklastest valijaid. Nikki Haley toetus püsib 35 protsendi peal.

Kuigi kaotus koduosariigis tähendab tihtilugu valimiskampaania lõppu, on Haley kinnitanud, et kavatseb oma kampaaniat jätkata ka pärast laupäeval toimuvaid eelvalimisi. Viimastel kampaaniaüritustel on Haley ka ise tõdenud, et suure tõenäosusega tuleb Lõuna-Carolinas tunnistada Trumpi paremust, kuid ta võitleb sellele vaatamata edasi.

"Kui riigi tulevik on kaalul, ei saa välja langeda. Tuleb jätkata võitlust ja veel kõvemat võitlust, kui varem. Just seetõttu ma keeldun loobumast. Lõuna-Carolina hääletab laupäeval, kuid pühapäeval kandideerin veel endiselt presidendikandidaadiks. Ma ei kavatse kuhugi kaduda. Ma teen iga päev kampaaniat, kuniks viimane inimene on hääletanud," sõnas Haley.

Ja nii ongi endisel ÜRO suursaadikul juba päevi pärast Lõuna-Carolina eelvalimisi kavas kampaaniaüritused nii Michiganis, Minnesotas kui ka Colorados. Haley loodab, et see veenab ka kõige suuremaid skeptikud, et tal on tõsi taga.

"Olen harjunud, et inimesed seavad mu kavatsuste kahtluse alla. Nii et ma teen mõned asjad selgeks. Mõned inimesed on öelnud, et ma kandideerin, sest tahan saada asepresidendiks. Ma arvan, et see küsimus on tänaseks vastuse saanud," lausus Haley.

Ajalehe The Wall Street Journal andmetel on Trumpi võimalikuks asepresidendi kandidaadiks hoopis Tim Scott. Lõuna-Carolina osariigi senaator püüdles samuti vabariiklaste presidendikandidaadiks, kuid teatas möödunud novembris oma kampaania lõpetamisest ning avaldas toetust just endisele presidendile.