Saksamaa viimane suur päikesepaneelide tootja paneb tootmise kinni

Saksamaa viimane suur päikesepaneelide tootja, Šveitsi ettevõtte Meyer Burger, paneb oma Saksimaa liidumaal asuva tehase kinni ja kolib USA-sse. Otsus tähendab, et Euroopa Liidu päikesepaneelide tootmisvõime langeb 10 protsendi võrra.

"Euroopa kaitse püüdmine Hiina ebaõiglase konkurentsi eest on seadnud ohtu Euroopa tublide töötajate nelja aasta pikkuse töö," teatas Meyer Burgeri suurima aktsiaomaniku Sentise juhatus reedel, kirjutas Euractiv.

Meyer Burgeri Freibergi linnas asuvas tehases töötab 500 inimest, keda nüüd ootab koondamine.

2023. aastal tootis tehas kokku 650 megavati koondvõimsusega päikesepaneele, mis moodustab viis protsenti kõikidest Saksamaal paigaldatud päikesepaneelidest. Ometi ei suutnud ettevõte kõiki toodetud paneele müüa. Euroopas oli 2023. aastal kokku paigaldatud 56 gigavati koondvõimsusega päikesepaneele, samas kui Euroopa tehaste tootmisvõime piirdub kuue gigavatiga aastas.

Ettevõte palus jaanuaris Saksamaa valitsuselt abi, kuid valitsusesiseste vaidluste tõttu ei suudetud erakonnad veel abipaketis kokku leppida.

Šveitsi ettevõte ei kavatse samas täielikult tootmist lõpetada: see plaanib investeerida 250 miljonit šveitsi franki ehk 262 miljonit eurot uute tehaste avamiseks USA-s Colorado ja Arizona osariigis. Ettevõte loodab saada 1,4 miljardi euro väärtuses maksusoodustusi USA valitsuse inflatsiooni vähendamise seaduse (IRA) alusel. Tegemist on USA presidendi Joe Bidnei tunnuspoliitikaga, mille eesmärk on soodustada kodumaisi roheinvesteeringuid.

"Keskendudes tugevamini USA ärile, muutume sõltumatuks Euroopas tehtavatest poliitilistest otsustest," ütles Mayer Burgeri tegevjuht Gunter Erfurt.

Ettevõtet ei aidanud ka EL-i nullnetotööstuse määrus (NZIA), milles lepiti kokku veebruari alguses. Seaduse järgi saavad EL-i riigid tagada, et kuni 30 protsendi ulatuses eelistatakse uute energiavõimsuste oksjonitel kodumaisi tootjaid.

Kuna aga NZIA jõustub alles 2025. aastal, ei aita see hetkel äriotsuseid langetavaid ettevõtteid.

"[NZIA] ei kaota vajadust erakorralise toe järele. Tootjatel on ellujäämiseks jäänud nädalaid, see hädaolukord nõuab kiiret tegutsemist EL-ilt ja riikide ametkondadelt," teatas veebruari alguses avaldatud pressiteates päikesepaneelide tootjate ühendus SolarPower Europe.