Gaasi hind Euroopas langes energiakriisi eelsele tasemele

Venemaa hakkas 2021. aastal piirama tarneid Euroopasse ja piirkonnas puhkes energiakriis. Ajaleht Financial Times kirjutab, et gaasi hind langes nüüd energiakriisi eelsele tasemele ning see annab lootust, et Euroopa suutis lõpuks energiakriisi seljatada.

Sooja ilma tõttu väheneb nõudlus gaasi järele ning see aitas hoida EL-i gaasihoidlad ajalooliselt kõrgel tasemel. See avaldab survet hinnale ning gaasi hind on langenud juba mitu nädalat.

Hollandi gaasibörsi TTF-i järgmise kuu tulevikutehingute hind oli reede õhtul 22,53 eurot megavatt-tunni kohta. Viimati oli gaasi hind madalam 2021. aasta mais, teatas Financial Times.

2021. aastal puhkes Euroopas energiakriis, kuna Venemaa piiras tarneid Euroopasse. Investorid eeldasid toona, et Moskva üritas nii survestada Saksamaad, et Berliin kiidaks heaks vastuolulise Nord Stream 2 gaasijuhtme projekti. Hiljem alustas Venemaa veel sõjalist tegevust Ukrainas.

Gaasi hind jõudis haripunkti 2022. aasta suvel ning augustis ulatus gaasi hind 350 euroni megavatt-tunni eest.

EL hakkas siis ostma rohkem veeldatud maagaasi ning piiras ka gaasi tarbimist. Euroopa gaasist 40 protsenti pärines varem Venemaalt, nüüd jääb see alla 10 protsendi taseme.

Euroopa asendas Venemaalt pärit maagaasi veeldatud maagaasiga, mis tuleb tankeritega USA-st ja Lähis-Idast. Energia- ja toormehindade kohta ülevaadet pakkuva Argus Media tippjuht Natasha Fielding hoiatas, et Euroopa võib tulevikus siiski kogeda taas hinnatõusu.

"Euroopa peab konkureerima Aasiaga oma veeldatud maagaasi tarnete pärast. Me pole veel näinud, mis juhtuks, kui külm ilm tabaks korraga mõlemat nõudluse keskust," rääkis Fielding.

Ka konsultatsioonifirma ICIS analüütik Tom Marzec-Manser ütles, et veel on vara kuulutada energiakriisi lõppenuks.

"Meil on endiselt globaalne ebakõla pakkumise ja nõudluse vahel. Nii, et pärast järgmist talve on meil suurem kindlustunne öelda, et viimaste aastate volatiilsus on möödas," rääkis Tom Marzec-Manser.