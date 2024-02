24. veebruar algas Ukrainas droonirünnakuga

Oluline 24. veebruaril kell 07.34:

- Venemaa korraldas Ukraina lõunaoblastitele droonirünnaku;

- Suurbritannia teatas 311 miljoni dollari suurusest abipaketist;

- Hispaania valmistab ette uut sõjalise abi paketti Ukrainale

Venemaa korraldas Ukraina lõunaoblastitele droonirünnaku

Vene väed võtsid ööl vastu 24. veebruari sihikule Ukraina lõunaoblastid ja ründasid neid Shahed ründedroonidega, samuti lasid Aasovi merelt välja ka kaks raketti Kh-59, vahendas The Kyiv Independent.

Mõkolajivi, Kirovogradi ja Odessa oblasti kohal tulistati alla vähemalt 12 drooni.

Üks allatulistatud droonidest kukkus Odessa elamurajooni, hävitades osa hoonest ja põhjustades tulekahju. Üks korter hävis täielikult.

Rünnakus hukkus mees, tema naine õnnestus päästjatel rusude vahelt välja tuua. Ta viidi raskes seisundis haiglasse.

Kõrvalkorteri veel kaks elanikku viidi põletus- ja muude vigastustega haiglasse.

See on 24-tunni jooksul teine kord, kui Venemaa on linnale droonirünnakuid korraldanud. Varasem rünnak 23. veebruaril nõudis kolme inimese elu.

Ukraina kaitsevägi teatas, et Venemaa raketid Kh-59 likvideeriti Kirovogradi oblasti kohal.

Samuti ründas Venemaa Sumõ oblastis viit asulat kokku 28 korral, kasutades selleks miinipildujaid, granaadiheitjaid, suurtükke, raketiheitjaid ja droone.

Suurbritannia teatas 311 miljoni dollari suurusest abipaketist

Ühendkuningriik kuulutas välja 311 miljoni dollari suuruse abipaketi Ukraina suurtükivarude täiendamiseks.

"Nad ei saa seda võitlust võita ilma rahvusvahelise üldsuse toetuseta – ja seepärast teeme jätkuvalt kõik, mis on vajalik, et Ukraina saaks jätkata võitlust võidu nimel," ütles Briti kaitseminister Grant Shapps avalduses, vahendab Reuters.

Hispaania valmistab ette uut sõjalise abi paketti Ukrainale

Hispaania valmistab ette uut sõjalise abi paketti Ukrainale, teatas reedel välisministeerium.

Seekord keskendutakse Ukraina armee laskemoonaga varustamisele.

"Meie kohtumisel tänasin José Manuel Albaresi Hispaania toetuse ja solidaarsuse eest Ukrainaga," ütles Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba.

Lisaks arutasid diplomaadid Ukraina rahuvalemit ja ülemaailmset rahutippkohtumist Šveitsis. Samuti jõudsid pooled järeldusele, et Ukraina ühinemine Euroopa Liiduga kulgeb plaanipäraselt.