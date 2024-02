Lääne poliitikud tänasid Ukrainat võitluse eest ja kinnitasid jätkuvat toetust

Täiemahulise sõja teise aastapäeva hommikul korraldas Venemaa droonirünnaku Odessale, kus kortermaja tabamuses hukkus üks inimene, kolm sai vigastada. Dnipros nõudis droonirünnak kaks inimelu. Ukraina korraldas droonirünnaku 400 kilomeetrit piirist asuvas Lipetskis, kus süttis terasetehas. Vene kompaniile Novolipetsk kuuluv tehas annab 18 protsenti Vene terasetootmisest. Põlengut on kinnitanud ka Lipetski oblastikuberner.

Ukraina vastupanu sümbol sõja esimestel päevadel oli Hostomeli lennuväli, kus Vene õhudessant ebaõnnestus.

"Elagu Ukraina! Olen Hostomelis. Just siin pidi algama plaan võtta Kiiev ja Ukraina kolme päevaga. Praegu saab öelda, et kaks aastat tagasi võtsime vaenlase sõdurid vastu tulega ning nüüd, kaks aastat hiljem võtame siin vastu oma sõbrad ja partnerid," kõneles Zelenski.

"Iga normaalne inimene tahab sõja lõppemist. Kuid keegi meist ei luba Ukraina lõppemist. Sõna "iseseisev" seisab tulevikus alati sõna "Ukraina" kõrval," rääkis ta.

Zelenski rõhutas kohaletulnud liitlaste juhtidele, et koos ollakse geopoliitikast üle ning tavaliste inimeste julgus võib muuta ajalugu.

Ukrainat külastanud peaministrid tänasid ukrainlasi võitluse ja ohverduse eest.

"See koht on Moskva läbikukkumise sümbol. See koht on Ukraina uhkuse sümbol," sõnas Itaalia peaminister Giorgia Meloni, kes allkirjastas Zelenskiga laupäeval ka kahepoolse julgeolekuleppe.

"Oleme siin, et öelda teile, et Euroopa on teie kõrval nii kaua kui vaja. Rohkema finantstoe, laskemoona, üksuste väljaõppe, õhukaitse ja investeeringutega Euroopa ja Ukraina kaitsetööstusse," rääkis Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen.

"Ukraina näeb võitu nii nagu see juhtus just siinsamas kohas kaks aastat tagasi. Võiduni! Elagu Ukraina!" kõneles Kanada peaminister Justin Trudeau, kes allkirjastas samuti Zelenskiga julgeolekuleppe.

Reedel käisid Kiievis USA senaatorid, kes lubasid avaldada survet kolleegidele alamkojas, et Ukraina toetuspakett saaks kord vastu võetud. Kerge vabandava asendusena avalikustas Washington reedel sanktsiooninimekirja laiendamise 500 nime võrra.

Ukraina meenutab sõja ägenemist erinevate sündmustega üle kogu riigi.

"Lähiaastate suhtes pole mingeid ootusi, sest olen realist ja mõistan, et kõige tõenäolisemalt venib sõda veel kolm või neli aastat. Loodan, et ühiskond mobiliseerub ja me oleme kuidagi võimelised Venemaad võitma. Need on mu lootused, sest ühiskond on praegu väga rahulik. Kiievis on see silmaga näha, kuid olukord ei ole nii hea praegu. Peame taas kokku tulema ja võitlema," rääkis Denõs.

Ka ÜRO julgeolekunõukogu istungil avaldasid liitlaste välisministrid toetust Ukrainale. Venemaa teatas aga, et kui liitlased lõpetavad Kiievi toetamise, saab sõda ruttu läbi. Seda mõtet julgustas ka Hiina.