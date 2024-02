Saaremaa mees pakub majaomanikele abi lipu heiskamisel ja maha võtmisel

Enda kodu lipu paneb Fred hommikul vardasse kõige esimesena.

"Esimene on tehtud, nüüd tuleb võtta järgmine ja siis järgmine ja," ütles ta.

Fred usub, et tema kliendid on järelikult seadusekuulekad riigikodanikud.

"Inimesed ise elavad mandril, aga omavad siin Saaremaal kinnisvara. Aga on päevad, kus peaks lipp üleval olema, aga lipu pärast Saaremaale tulla ei ole mõtet. Või on tervislikud põhjused või ealised erisused. Põhjuseid on päris palju. Minu arvates Eesti lipp on üks ilusamaid lippe ja kena, kui ta kaunistab enda maja," selgitas Fred.

"Lipp peaks üleval olema päikesetõusuks, kuid mitte hiljem kui kell kaheksa. Aga kui neid on rohkem, siis hakkame natukene varem pihta ja päikesetõusuks jõuavad kõik üles. Õhtul on siis kas päikeseloojangu ajal või hiljemalt kell 22," lisas ta.

Fred rääkis ka loo, mis teda lippudega üldse võib-olla just eriti lähedaseks tegi.

"20 aastat tagasi Eesti Vabariigi aastapäev. Olin piirivalvekooli koosseisus, piirivalve lippu vedasin. Ja paraadil unustati tervele paraadile anda "vabalt" käsklus. Ja siis ma seisin selle lipuga seal päris pikalt valvel seisangus," meenutas ta.

Fred sai sel aastal vabariigi aastapäeva hommikul oma ringi nobedasti tehtud ja jõudis kenasti ka Saaremaa esinduslipu heiskamisele päikesetõusul Kuressaare lossihoovi.

Aga see pilt, mis hommikul pärast kella kaheksat Kuressaares ilma riigilippudeta majade näol silma jäi, ei olnud just väga ilus. Fredil tööd igatahes jätkuks.