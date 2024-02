Reinsalu: meie ühiskonnal on raskuspunkt kaotsi läinud

Reinsalu hinnangul on Eesti praegustes raskustes paljuski süüdi valitsus.

"Ajad on rasked ja arvan, et paljud inimesed tunnevad ebakindlust, millele ka president osundas. Ja teatud raskuspunkt on meie ühiskonnal kaotsi läinud ja arvan, et väga paljuski on siin ka valitsuse sammude süü. Ja Isamaa ülesanne on olla positiivne alternatiiv sellele valitsusele ja see on suur usaldus inimeste poolt," kommenteeris Reinsalu Isamaa üha kasvanud populaarsust.

Presidendi vabariigi aastapäeva kõnest äratas Reinsalule enim tähelepanu sõnum, et poliitikute ülesanne on ka tekitada ühiskonnas lootust ja optimismi.