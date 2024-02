ISW: Olukord Ukrainas on raske, aga mitte lootusetu

Olukord Ukrainas Venemaa täiemahulise sissetungi teisel aastapäeval on "raske, kuid see pole kaugeltki lootusetu", tõdes mõttekoda Sõjauuringute Instituut (ISW) oma 24. veebruari aruandes.

ISW: olukord on raske, aga mitte lootusetu

Olukord Ukrainas Venemaa täiemahulise sissetungi teisel aastapäeval on "raske, kuid see pole kaugeltki lootusetu", tõdes mõttekoda Sõjauuringute Instituut (ISW) oma 24. veebruari aruandes.

"Vene väed on kogu sõjateatris initsiatiivi taastanud ning ründavad ja saavutavad edu," märkis ISW. "Senine edu on siiski väga piiratud ja väga kulukas. Tõenäoliselt hukkus Avdijivka vallutamisel rohkem Vene sõdureid kui kogu Nõukogude-Afganistani sõjas," lisas instituut.

ISW tõi esile ka Ukraina hiljutisi edusamme, eriti Venemaa luurelennukite A-50 allatulistamist ja rünnakuid Musta mere laevastiku vastu. Analüütikud märkisid, et kui Ukraina väed saavad sel aastal oma kasutusse lääne hävitajad F-16, siis see annab neile uue eelise.

ISW hinnangul ei ole praegusel hetkel Ukrainale suurimaks ohuks mitte Venemaa sõjaline üleolek, vaid USA abi viibimine. USA toetuse peatumine võis juba kaasa aidata Ukraina kaotustele lahinguväljal.

"Kui USA sellest abist lõplikult keeldub, võib olukord muutuda tõesti väga tõsiseks," ütlesid analüütikud.

Ukraina alustas 24. veebruaril Venemaa täiemahulise sissetungi kolmandat aastat, seistes silmitsi laskemoona nappuse ja ebakindlusega seoses USA sõjalise abiga. Samas on Kiiev kinnitanud oma kindlameelsust jätkata võitlust Venemaa agressiooniga.

ISW analüütikud tõdesid, et Venemaa on viimasel ajal saavutanud edu, kuid seda ränga hinnaga.

Samas rõhutas ISW, et Venemaa ei ole võitmatu ja et on viga eeldada, nagu ei suudaks Ukraina võita. Vene sõjaväel on "palju puudusi" ja Ukraina väed on tõestanud oma võimet neid vigu ära kasutada, lisas instituut.

"Ukraina ei ole kaotanud ja Ukrainal pole põhjust kaotada," teatas ISW oma hinnangus.

​Ukraina: Lipetski terasetehas on pikaks ajaks rivist väljas

Laupäeval, 24. veebruaril toimunud rünnakus kannatada saanud Venemaa terasetehas on "sõjaline ettevõte", mis panustab otseselt Moskva arsenali, kuid on nüüd pikaks ajaks rivist välja, ütles Ukraina sõjaväeluure pressiesindaja Andrii Jussov.

Venemaal Lipetskis asuvas Novolipetsk terasekombinaadi (NLMK) peatehases puhkes tulekahju 24. veebruaril. Ukraina sõjaväeluure allikad olevat kinnitud meediale, et tehasele korraldasid ühisoperatsiooni Ukraina julgeolekuteenistus (SBU) ja Ukraina sõjaväeluure agentuur (HUR).

Jussov ei kinnitanud ega eitanud oma kommentaarides SBU ega HUR-i seotust rünnakuga, kuid ta nimetas tehast "sõjaliseks ettevõtteks".

"Me ei kinnita ega eita seda. Kuid seal oli Venemaa tootmisüksus, mis on otseselt seotud sõjatööstuskompleksiga, suunates terast ukrainlasi tapvate relvade, soomus- ja raketirelvade tootmiseks," ütles Jussov.

"Saame kinnitada tõsiasja, et jah, see ettevõte on pikaks ajaks tööst väljas," ütles ta.

Venemaa-Ukraina piirist ligikaudu 400 kilomeetri kaugusel asuv tehas annab 80 protsenti NLMK terasetoodangust ja 18 protsenti kogu Venemaa terasetoodangust.

G7 tõotas tõsta sõja hinda Venemaale

Seitsme suurima demokraatliku tööstusriigi ühendus G7 tõotas laupäeval, Vene-Ukraina täiemahulise sõja teisel aastapäeval tehtud avalduses "tõsta hinda", mida Venemaal sõja eest tuleb maksta.

Ühendus tõotas jätkata Venemaa tuluallikate kärpimist ja takistada Moskva püüdeid oma sõjamasinat üles ehitada.

G7 riigid taunisid Hiina, Iraani ja Põhja-Korea toetust Ukrainale kallale tunginud Venemaale. Nad kutsusid Iraani üles lõpetama Venemaa sõjaväe abistamist ja väljendasid muret sõjaliseks otstarbeks sobivate kahesuguse kasutusega toodete tarnimist Hiina ettevõtete poolt.

Teravalt mõisteti hukka ka Põhja-Korea ballistiliste rakettide tarned Moskvale.

G7 virtuaalkohtumist juhtis Kiievist Itaalia peaminister Giorgia Meloni ja sellel osales ka Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi.

Ühendus, kuhu kuuluvad Itaalia kõrval ka USA, Jaapan, Saksamaa, Prantsusmaa, Ühendkuningriik ja Kanada, lubas Venemaale uusi sanktsioone, kuid neid ei täpsustatud.

G7 liidrid ei teinud ka mingit avaldust edasise sõjalise abi kohta Ukrainale, kuid ärgitasid heaks kiitma "lisatoetust Ukraina 2024. aasta eelarvepuudujäägi katmiseks".

Lõpetuseks nõudsid G7 liidrid Venemaalt selgitusi opositsiooniliider Aleksei Navalnõi surmaga seotud asjaolude kohta.

Vene autoritaarse riigipea Vladimir Putini silmapaistvaim kriitik Navalnõi suri eelmisel nädalal polaarjoone taguses vanglas.

Tema meeskonna sõnul anti pärast nädala pikkust viivitust laupäeval lõpuks tema surnukeha emale üle.

Zelenskõi kasutas kohtumist, et taotleda suuremat toetust oma laskemoonanappuses relvajõududele.

"Te teate väga hästi kõike, mida vajame oma taeva kaitsmiseks, oma sõjaväe tugevdamiseks maal, ja te kõik teate, et me peame oma edu merel säilitama ja edasi viima," ütles ta.

"Te teate väga hästi, et meil on seda kõike vaja aegsasti ja et me loodame teie peale."

Kanada peaminister Justin Trudeau ja Euroopa Komisjoni juht Ursula von der Leyen olid samuti laupäeval Kiievis sõja aastapäeva tähistamas ja osalesid kohtumisel isiklikult.

Tegemist oli esimese G7 kohtumisega Itaalia eesistumisel.

Meloni selgitas Kiievisse mineku põhjuseid laupäeval Itaalia ajalehele Il Giornale antud intervjuus: "Itaalia, Euroopa ja lääs peavad jätkama Kiievi toetamist, sest Ukraina kaitsmine tähendab... sõja vaoshoidmist, meie rahvuslike huvide kaitsmist ja reeglitel põhineva rahvusvahelise korra lagunemise vältimist."

"Me usume Ukraina Euroopa tulevikku," lisas ta.