Kolkjal hukkus tulekahjus kolm inimest

Häirekeskus sai laupäeva õhtul kell 22.40 teate tulekahjust elumajas Peipsiääre vallas Kolkja alevikus. Kustutustööde käigus leidsid päästjad majast kolm hukkunud inimest, teatas päästeamet.

Häirekeskusele teatati, et kahekordse maja katus põleb lausleegis ning ohustab suure tuule tõttu ümbritsevaid hooneid. Esimesena kohale jõudnud Alatskivi päästemeeskond jõudis leekides majja saata suitsusukeldujad, kes sel hetkel ligipääsetavas osas maja esimesel korrusel kedagi ei leidnud. Hiljem, peale suurema tulekahju kustutamist leidsid päästjad hoone teiselt, katusealuselt korruselt kolm hukkunud inimest.

Postimehe andmeil olid hukkunud ema ja tema kaks täiskasvanud poega.

Tulekahjule reageerisid Alatskivi, Tartu, Mustvee ja Pala päästjad. Tulekahju oli praegu teadmata põhjusel tõenäoliselt alguse saanud majaga kokku ehitatud kõrvalhoonest ja sealt levinud katusealustesse eluruumidesse. Hoone hävis tules peaaegu täielikult.

Sündmuse täpsemad asjaolud ja tulekahju tekkepõhjuse selgitab välja edasine uurimine.

Päästetöö juhi sõnul oli eluhoone alumisel korrusel kuulda suitsuanduri signaali, kuid katusealusel korrusel ei ole suitsuanduri olemasolu enam võimalik kindlaks teha.

Päästeamet tuletab meelde, et tulekahju kiireks avastamiseks on hädavajalik, et igas majapidamises on töökorras suitsuandur. Arvestada tuleb sellega, et tulekahju areneb eluohtlikuks väga kiiresti. Elu päästab ainult töökorras ja õigesti paigaldatud suitsuandur.

Sellel aastal on Eestis tulekahjudes hukkunud juba kümme inimest.