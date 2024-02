Trump võitis vabariiklaste eelvalimised Lõuna-Carolinas

Mõni sekund pärast hääletuse lõppu ennustasid Associated Press, CNN ja NBC Trumpi neljandat suurt eelvalimiste võitu, prognoosid lubavad talle 60 protsenti häältest.

Kuigi osariigi endine populaarne kuberner Haley on korduvalt kahtluse alla seadnud 77-aastase ekspresidendi vaimse tervise ja hoiatanud tema järjekordse võimaliku ametiajaga kaasneva "kaose" eest, ei ole see Trumpi positsiooni vabariiklaste seas märkimisväärselt kahjustanud.

Trump kommenteeris meedia prognoose, kirjeldades oma võitu oodatust veelgi suuremana.

"Ma pole kunagi näinud Vabariiklikku Parteid nii ühtsena kui praegu," ütles ta, mainimata oma kõnes kordagi vastaskandidaat Haleyt.

Trumpi edumaa enne 5. märtsil peetavat nn superteisipäeva on märkimisväärne, kuid Haley kinnitas, et jätkab võitlust. Superteisipäeval hääletavad 15 osariiki.

"Ütlesin nädala algul, et olenemata sellest, mis Lõuna-Carolinas ka ei juhtuks, jätkan kandideerimist... Olen naine, kelle sõna maksab. Ma ei loobu sellest võitlusest, kui enamik ameeriklasi on vastu nii Donald Trumpile kui Joe Bidenile," ütles ta.

Haley sõnas oma kõnes, et tema toetusnumbrid Lõuna-Carolinas näitavad seda, et vabariiklased siiski otsivad alternatiivi ning tema kohus on seda ka valijatele pakkuda.

"Ma ei loobu sellest võitlusest, kui suur osa ameeriklasi ei kiida Donald Trumpi ega Joe Bidenit heaks. Lõuna-Carolina on rääkinud. Oleme neljas osariik, kes seda teeb. Järgmise kümne päeva jooksul saavad sõna aga veel 21 osariiki ja territooriumi. Neil on õigus valikule, mitte nõukogude stiilis valimistele, kus on ainult üks kandidaat. Ja mul on kohustus neile see valik ka anda," sõnas Haley hilisõhtuses kõnes.

Haley sõnul pole küsimus tema poliitilises tulevikus, vaid selles, kes alistab valimistel Bideni. "Me peame novembris võitma Bideni. Ei usu, et Trump Bideni võidab," lausus USA endine suursaadik ÜRO-s.

Trump keskendus oma võidukõnes juba novembris toimuvatele üleriigilistele presidendivalimistele.

"Ja viiendal novembril oleme samuti laval ja vaatame Joe Bideni suunas, me vaatame talle otse silma, sest ta on meie riiki hävitamas. Ja me ütleme talle, Joe sa oled vallandatud, lahku," sõnas Trump oma kõnes.

Lõuna-Carolinal on maine vabariiklaste tulevase presidendikandidaadi ennustajana. Alates 1980. aastast on vaid korra saanud partei nominatsiooni kandidaat, kes ei olnud Lõuna-Carolina hääletajate esimene valik.