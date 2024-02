Peipsi ääres käis vabariigi aastapäeva tähistamine üheõhturestoranides

Vastuvõtu vaatamise kõrvale Setomaal Värskas kiluvõileiba ei pakutud, küll aga tomatist kalasuppi, grillburgerit ja muidugi rahva lemmikut – lõkkel küpsetatud pliine.

"See on alati väga põnev üritus nii meie kui ka külastajate jaoks. Paras ettevõtmine kogu meeskond välja tuua sealt köögist. Oleme ju iga päev harjunud sees olema, on kõik samamoodi, aga väljas on kõik pahupidi pööratud," rääkis Seto tsäimaja müügijuht Eike Koppel.

Ka Põlvamaal Mehikoormas seati üheks õhtuks üles jääkohvik, nimelt süüdati lõkked otse Lämmijärve kaldal.

"Mina siin teen üldse esimest korda süüa. Mõtlesime sõbraga, et tuleme ka oma pajaga siia ja teeme söögid," ütles Mehikoorma elanik Martin.

"Peomeeleolu on muidugi. Lihtsalt on see, et rahvast võiks natuke rohkem tulla, aga ma arvan, et ilm on selles süüdi," lisas ta.

"Me oleme üllatunud, et nii palju rahvast on tulnud üldsegi, sest nii palju organiseerimist, aga ilmataat on teinud väikese vingerpussi. Sellist ilma ei ole vist vabariigi aastapäeval olnud juba aastaid. Lootsime, et tuleb parem, aga kahjuks selline õudne ilm. Aga inimesed trotsivad tuult ja tormi ja tulevad kohale, väga toredad inimesed," rääkis Mehikoorma elanik Katrin.

Kokku oli laupäeva õhtul Peipsi ääres avatud 40 üheõhturestorani, ikka lõkketoitute ja talviste menüüdega. Vihma ja tuule tõttu oli pidulik king kummik ning nii mõneski kohas jäeti ära loodetud vankrisõit või jääkarussel. Selle asemel rõõmustati külastajaid sooja peavarjuga.

"Kui me ilmateadet nägime, siis ma teadsin, et ma pean küüni kõik nii korda tegema, et pean saama rahva sisse kutsuda vihma eest varju ja vabariigile õnne soovima," rääkis Sääsekõrva Aida perenaine Sirli Peterson.

Sääsekõrva Aidas oli üks hitt-toodetest Eesti lipuvärvides hapukoorevaht. Ja maitses see täiesti suurepäraselt. Perenaise sõnul on see natuke nagu vaesemehe linnupiim.

Peipsimaa vanasõna ütleb, et kes täiskuuööl ei söö, sellel on kuu aega kõht tühi. Nii toimuski täiskuuöösööming juba kolmandat talve. Esimest korda peeti seda aga koos vabariigi aastapäevaga.

"Ütleme nii, et hirm oli suur, vaadates ilmateadet, vaadates seda, et on vabariigi aastapäev ja võib-olla eestlane tahab olla kodus ja vastuvõttu vaadata. Aga õnneks jõuavad, kõik on super-suurepärane. Esimesed poolteist tundi oli täielik tramm, nii et mu köök põles sõna otseses mõttes," rääkis Sirli Peterson.