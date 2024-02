Uus nädal algab vihma ja uduga

Uue nädala algus on paiguti vihma- ja lörtsisajuga ning paljudes kohtades on udu.

Esmaspäeva öö on vahelduva pilvisusega ning kohati sajab vähest vihma ja lörtsi. Mitmel pool on udu. Puhub kagu- ja idatuul 2 kuni 8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -3 kuni +2 kraadi. Teed on paiguti libedad.

Esmaspäeva hommik on pilves, paiguti sajab vihma ja lörtsi ning mitmel pool on udu. Puhub nõrk idakaare tuul ja temperatuur kõigub vahemikus 0 kuni +2 kraadi.

Pilvine taevas püsib ka päeval. Vihma ja lörtsi sajab siis juba mitmel pool, endiselt on ka udu. Puhub idakaare, pärastlõunal muutliku suunaga tuul 1 kuni 7 meetrit sekundis. Sooja on 1 kuni 5 kraadi, Lõuna-Eestis kuni 8 kraadi.

Teisipäev toob vähest vihma ja udu. Kolmapäeva hommikul jõuab aga Lõuna-Eestisse uus vihmasadu, mis õhtuks vaibub. Öösel on sooja mõlemal päeval keskmiselt 1 kraad, päeval 4 kraadi.

Neljapäev tuleb pisut jahedam ning aeg-ajalt võib sadada vihma ja lörtsi. Reedeks õhutemperatuur taas tõuseb ning päev tuleb prognooside kohaselt sajuta.