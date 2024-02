Oluline esmaspäeval, 26. veebruaril kell 5.40:

- USA hinnangul suudab Ukraina Vene okupatsiooniarmeed sõjaliselt lüüa;

- ISW: Vene väed liikusid Bahmuti suunal veidi edasi;

- Biden kavatseb arutada USA kongressi juhtidega eelarvet ja välisabi.

USA hinnangul suudab Ukraina Vene okupatsiooniarmeed sõjaliselt lüüa

Ukraina suudab Vene okupatsiooniarmeed sõjaliselt lüüa, kuid ainult siis, kui Ukraina armeele osutatakse piisavat abi, ütles USA presidendi riikliku julgeoleku nõunik Jake Sullivan intervjuus meediakanalile NBC.

"Loomulikult võib Ukraina endiselt võita. Ja muidugi on Ukrainal juba sõjaliselt õnnestunud üks tähtsamaid eesmärke, mille see endale seadis ehk vältida riigi sattumist Venemaa kätte. Ukraina on seda juba teinud. Ja Ukraina suudab minna kaugemale Venemaa okupeeritud territooriumi tagasivallutamisel, millega tagatakse ühtlasi Venemaa kaotus ja Ukraina võit. Kuid Ukraina saab seda teha ainult siis, kui riigil on selleks vajalikud tööriistad," rääkis Sullivan.

Bideni nõunik rõhutas, et just seetõttu peab USA võimalikult kiiresti andma Ukrainale abipaketi, mis läbis USA senatis kaheparteilise hääletuse.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles pühapäeval, et tema riigi võit sõltub lääne toetusest ning väljendas ühtlasi veendumust, et Ühendriigid kiidavad heaks ülitähtsa sõjalise abi Kiievile.

Riigipea lisas, et USA kongressis on sõjalise abi paketi eelnõu vastuvõtmise puhul näha lootuskiiri.

ISW: Vene väed liikusid Bahmuti suunal veidi edasi

Sõjauuringute Instituut (ISW) vahendas oma viimases ülevaates, et Venemaa väed liikusid Bahmuti suunal veidi edasi. Seda kinnitavad 25. veebruaril avaldatud geolokatsiooniga kaadrid, mis näitavad, et Vene väed liikusid edasi Ivanivske küla lähedal. Vene väed jätkavad ka Bohdanivka lähedal asuvate Ukraina positsioonide ründamist. Samuti käivad lahingud endiselt ka Bahmuti lõunatiival, Kliššivka ja Andrijivka lähedal.

Avdijivka rindel suuri muutusi polnud. Vene sõjablogijad väidavad, et Vene väed liikusid edasi Lastotškõne (Avdijivkast läänes) suunal. Ukraina Tauria väerühma pressiesindaja teatas, et Ukraina väed taganesid Lastotškõne lääneservale, kus asuvad ettevalmistatud kaitsepositsioonid. Venemaa blogijad väidavad samuti, et Vene väed vallutasid Siverne ja Stepove. Pole veel olemas geolokatsiooniga kaadreid, mis kinnitaksid, et Vene väed suutsid need asulad täielikult vallutada.

Venemaa väed jätkavad ka Robotõne suunal asuvate Ukraina positsioonide ründamist. Üks Vene blogija väitis, et Vene väed jõudsid Robotõnesse ja asulas käivad lahingud. Üks Vene blogija väitis veel, et Vene väed liikusid edasi Verbove lähistel (Robotõnest ida pool). ISW siiski teatas, et pole olemas veel geolokatsiooniga kaadreid, mis kinnitaksid, et Vene väed suutsid seal edasi liikuda.

Biden kavatseb arutada USA kongressi juhtidega eelarvet ja välisabi

USA president Joe Biden kohtub teisipäeval Valges Majas USA kongressi liidritega, et püüda vabastada vahendid, mida kavatseb kulutada liitlaste abistamiseks ja vältida valitsuse sulgemist, teatas Valge Maja.

"Biden arutab kiireloomulise riikliku julgeolekuseaduse vastuvõtmist ja valitsuse tööshoidmist," seisis teadaandes.

Biden kutsus kongressi vabariiklastest seadusandjaid reedel taas üles vabastama täiendavad rahalised vahendid Venemaa sissetungi vastu võitleva Ukraina toetamiseks ajal, mil Kiiev on silmitsi terava laskemoonanappusega.

"Me ei saa praegu kõrvale astuda," ütles Biden sõja alguse teise aastapäeva eel Valges Majas esinedes.

"See on just see, millele Putin panustab, ta panustab, et me astume kõrvale. Ajalugu vaatab, kell tiksub, vaprad Ukraina sõdurid ja tsiviilisikud surevad. Venemaa hõivab taas Ukraina alasid esimest korda üle paljude kuude," ütles Biden.