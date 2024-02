Talunike protestide tõttu purjetab Prantsuse populistide toetus pärituules

Ajaleht The Times kirjutab, et Prantsusmaal jätkuvad põllumeeste protestid ning parempopulistid kasvatavad riigis toetust. Paljud põllumehed nõuavad juba president Emmanuel Macroni tagasiastumist.

Macron külastas laupäeval Pariisis toimunud põllumajandusnäitust ning kohtus seal protestivate põllumeestega. Ajaleht The Times kirjutab, et kohtumine kujunes Macroni jaoks fiaskoks, kuna põllumehed vilistasid presidendi välja.

Pühapäeval kohtus põllumeestega ka parempopulistliku Rahvusrinde (RN) 28-aastane liider Jordan Bardella. Teda ootas ees palju soojem vastuvõtt ning Prantsuse meedias arutatakse üha rohkem, et Bardellast võib saada riigi tulevane president.

Iga-aastast põllumajandusnäitust külastab ligi 600 000 inimest, selle avab president. Selle avamisel puhkes aga kaos, korra säilitamiseks kutsuti kohale märulipolitsei. Põllumehed nõudsid Macroni tagasiastumist.

"Ma olen näitusel käinud 25 aastat ja ma pole kunagi midagi sellist näinud. See oli täielik kaos," ütles Prantsuse põllumeeste liidu juht Arnaud Rousseau.

Macron proovis varem põllumehi rahustada ja tema valitsus kuulutas kuu aega tagasi välja 1,2 miljardi euro suuruse abipaketi. Sellest pole aga piisanud ning põllumehed jätkavad protestimist. Macron süüdistas laupäevastes rahutustes RN-i, Bardella lükkas need süüdistused aga tagasi.

Populistid kasvatavad nüüd hoopis toetust ja viimased küsitlused näitavad, et RN võidab sel suvel Euroopa Parlamendi valimised. Küsitlused näitavad, et RN-i kandidaat võib 2027. aastal võita ka Prantsuse presidendivalimised.

Bardella kodupartei RN loobus EL-ist lahkumise nõudmisest juba aastaid tagasi. Partei toonane juht Marine Le Pen üritas nii oma partei viia Prantsuse peavoolu poliitikasse. Ka Bardella leiab, Prantsusmaa ei peaks Suurbritannia eeskuju järgima ja selle asemel tuleks EL-i reformida "seestpoolt".

Bardella ütles ajalehele The Times, et erinevalt Briti peaministrist David Cameronist suudab tema tulevikus EL-i reegleid muuta.

"Prantsusmaa on EL-i suurim panustaja. Prantsusmaa maksab, Prantsusmaa peab otsustama," rääkis Bardella.

Tegelikult panustab Saksamaa EL-i eelarvesse rohkem raha. See pole aga takistanud Bardellal väitmast, et EL on üles ehitatud peaaegu ainult Saksa huvide teenindamiseks. Bardella väidab nüüd, et kõrvaldab selle tasakaalustamatuse ning hakkab edendama Prantsuse majanduslikke huve, vahendas The Times.