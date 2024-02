Ryanair: lennukite puuduse tõttu võib piletite hind kerkida 10 protsenti

Iiri odavlennufirma Ryanair juht Michael O'Leary hoiatas, et piletite hinnad võivad sel suvel tõusta kuni kümme protsenti, kuna lennukitootja Boeing on hädas ja seetõttu võivad uute lennukite tarned viibida.

"Me teeme oma eelarveid 5-10-protsendilise piletite hinnatõusu alusel, mis tundub mulle üsna mõistlik. See võib olla sellest kõrgem, võib olla madalam, me tegelikult ei tea," rääkis O'Leary

Ryanair ostab lennukeid USA firmalt Boeing, mis vaevleb viimasel ajal probleemide käes. Jaanuari alguses toimunud vahejuhtumi tõttu maandati rohkem kui 170 Boeing 737 Max 9 tüüpi lennukit, kuna Alaska Airlinesi lennuki uks kukkus ära lahtiste kruvide tõttu. USA regulaatorid ei luba nüüd Boeingul tootmist kiirendada, kuna võimud tahavad, et lennukitootja lahendaks ära oma kvaliteedikontrolli.

Ka O'Leary ütles, et Boeing peab selle probleemi ära lahendama. Ryanair lootis selleks suveks saada 57 uut 737 lennukit, O'Leary sõnul võib firma aga kätte saada ainult 35 lennukit, vahendas The Telegraph.

Boeingu pressiesindaja ütles, et tarnegraafikud võivad tõesti muutuda. Pressiesindaja lisas, et firma töötab selle nimel, et muuta lennukite 737 kvaliteet veelgi paremaks.

O'Leary jõudis kommenteerida veel ka tulevasi USA presidendivalimisi. Ta ütles, et näeb end vabariiklaste toetajana, kuid Donald Trumpi poolt ta ei hääletaks. Samuti ütles O'Leary, et tal on Briti peaministrist kahju.

"Ma arvan, et ta on pädev ja tal on süda õiges kohas. Kuid tooride parteis ümbritsevad teda ikka veel hullud ja tooridel on aeg lahkuda," rääkis O'Leary.