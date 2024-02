Svet: Tallinna tee-ehitus toob tänavu vähem ebamugavusi kui mullu

"Nende aastate suurim ehitusprojekt liigub ajagraafikus: nädala pärast jätkuvad Vanasadama trammitee ehitustööd. Need tekitavad ebamugavusi, inimesed peavad muutma harjumusi, aga olukord pole võrreldav mullusega, kui olid korraga suletud mitu olulist ristmikku. Me ei pane ristmikke täiel määral kinni, vaid vähendame ruumi, kus liigelda saab," rääkis Svet pressikonverentsil.

Ta lisas, et linna leping Vanasadama trammiliini ehitamiseks lõpeb 2025. aasta veebruaris, ent suurem hulk välitöid lõpeb sellel sügisel. "Rööpad saavad valmis varem, aga selleks et tramm hakkaks sõitma, on vaja kontaktliine, peatusi ja teid peatuste juurde," sõnas Svet. "Oleme rajamas ka linnaruumi ümber trammiliinide: haljastust, rattateid, vett, kanalisatsiooni ja jahutust. Maa-alused tööd võtavad kõige rohkem aega ja vaeva," jätkas Svet.

Svet lisas, et linna lootus on see, et Vanasadama liini valmimise ajaks oleks näha uusi tramme. Ta avaldas ka lootust, et kui sel aastal linn viib kesklinna ühe suurima ehitustöö lõpuni, siis saavad tema kolleegid keskenduda juba järgmiste trammiliinide kavandamisele ja ehitamisele.

"Olulisemad mõjud Vanasadama trammitee ehituse osas on kaks teede sulgemist suunaga Kalamaja-Pirita. Sel aastal teeme töid lõunapoolsetel harudel: sulgeme Mere puiestee lõigu Linnahalli juures ja suuname liikluse Kultuurikatla juurde," rääkis Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti juhataja Jaan Tarmak. Ta lisas, et suletud hakkab olema ka Ahtri ja Hobujaama ristmik, et rajada sinna trammiteede ületuskoht.

Kavade järgi on Hobujaama ristmik suletud 4. märtsist 7. juunini. Hobujaama lõigus lõpevad tööd novembris ja Ahtri lõigus detsembris.

Tarmak märkis, et ehitustööd võtavad aega, sest ehitus algab maa alt eri tehnovõrkude rajamisega, kus tehakse ka mitmesuguseid teisi töid tulevikku arvestades. "Vanasadama trammitee rajamise järgmised etapid võtavad samuti aega, sest trammitee ehitatakse betoonalusele. Betoon vajab kivinemiseks aega ja tuleb oodata, et järgmist etappi teha. Vaja on teha ka sõiduteedega seotud töid ja rajada trammiteedele kontaktvõrk," rääkis Tarmak.

Tallinna selle hooaja tee-ehitustööd toovad kaasa 14 bussiliini ümbersuunamised. "See tundub suur number, aga pole vaja karta, sest ajutised uued peatused on seniste vahetus läheduses. Liinid, mis sõidavad Mere puiestee poole, saavad ehitusest mööda sõita, aga liinid 8 ja 66 jäävad ehitustandrile," ütles Tallinna ühistranspordiosakonna juhataja Liis Spiegelberg. Kokku tuleb seitse ajutist peatust, neist enim – kolm – Tallinna Linnahalli piirkonnas.

Ehitustööde tõttu suunatakse alates 4. märtsi tööpäeva algusest kuni 7. juuni tööpäeva lõpuni ümbersõidule bussiliinid nr 2, 3, 8, 20, 20A, 21, 21B, 34, 38, 41, 41B, 66, 73, 91, 92, 93 ja 96.

Ta lisas ka, et alates mai algusest säilib Põhja-Tallinnas trammiliinidel 1, 2 ja 5 marsruut vaid Koplist Linnahallini. "Ajutine tagasipöörde ring on Skoone bastioni juures," ütles Spiegelberg. Tööd ja ümberkorraldused selles piirkonnas kestavad augusti keskpaigani. Tagasipöörderingi ehitustööde ajal ajavahemikul 3. mai kella 20 kuni 5. mai päeva lõpuni on kogu Kopli-suunaline trammiliiklus katkestatud. Trammiliin number 1 suletakse 3. maist alates kella 20 kuni 5. mai päeva lõpuni, trammiliinid number 2 ja 5 suletakse 3. mail alates kell 20 kuni 18. augustini.

Tondi ülesõit Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Svet: Trammide 3 ja 4 marsruut Tondil muutub

Tallinna liikluspilti hakkavad märtsi keskpaigast mõjutama ka Tondi eritasandilise raudteeülesõidu rekonstrueerimistööd. "Need algavad 15. märtsil ja jääb kehtima reegel, et jala saab üle ülesõidu liikuda, kuid töödest on mõjutatud trammiliinid kolm ja neli," rääkis Svet.

"Tallinn-Väike ja Kalevi peatused jäävad ära. Trammid teevad tagasipöörde Vana-Lõuna peatuses. See piirkond on kaetud bussiliinidega ja vajadusel tihendame busside väljumisi," ütles Spiegelberg.

Tondi viadukti ehitustööd kestavad 2024. aasta lõpuni. Raudtee ületamise ohutuse tagamiseks ehitatakse rekonstrueerimistööde käigus ümber Tondi tänava raudteeülesõit – varasema ülesõidu asemel rajatakse uus raudteealune läbisõit, ehitatakse uued ja ohutumad jalgteed, rajatakse uued kaldteed ja trepid parema ligipääsu tagamiseks raudtee platvormile.

Täielikku Tallinna liikluse ümberkorraldust, alternatiivseid sõiduplaane ja ajagraafikut saab vaadata SIIT.