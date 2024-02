Välisministeerium: teavitasime Gold Solutioni tegevusest uurimisasutusi

Äriregistri andmetel on selle ettevõtte põhitegevusala veoste ekspedeerimine. USA andmetel on Gold Solution transportinud Euroopa päritolu tööpinke ja varuosi ettevõtetele, mis toetavad Vene sõjamasinat. Gold Solutioni omanikud on Jelena Jakimtšuk ja Ilja Jakimtšuk. Ilja Jakimtšuk ütles ERR-i venekeelsetele uudistele, et kui nad oleksid vastavat teavet omanud, ei oleks nad seda kaupa ka vedanud. Jakimtšuki sõnul peavad nad nüüd USA nimekirja sattumise järel otsustama, kas ettevõtte tegevus lõpetada, kuna ka pangad on nende kontod blokeerinud. Välisministeeriumi sanktsioonide ja strateegilise kauba kontrolli osakonna peadirektor Kadri Elias-Hindoalla ütles, et ministeerium on varem edastanud teabe Gold Solutioni kohta Eesti uurimisasutustele. Jätkab Mall Mälberg.