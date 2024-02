Keskerakond valib ilmselt fraktsiooni esimeheks Lauri Laatsi

Riigikogu keskerakonna fraktsioon ei ole enam kui pooleteise kuu jooksul valinud endale uut esimeest. Tanel Kiik lahkus erakonnast jaanuari alguses ja seniajani juhivad ametlikult kuueliikmelist fraktsiooni kaks aseesimeest.

Kõlvart selles siiski probleemi ei näe. "Fraktsioon on täna suhteliselt väike. Kõik otsused võetakse kollegiaalselt vastu. Ja selleks, et sise asju korraldada, see kindlasti ei ole probleem. Praegu on olemas ka fraktsiooni esindaja, kes suhtleb riigikogu juhatusega ja see kontakt on päris aktiivne," ütles Kõlvart.

"Mis aga meie arvates oli probleemiks, aga tänaseks loodetavasti on see ka lahendatud, oli see, et kuu aega riigikogu keeldus rahuldamast meie taotlust, et viia üks meie fraktsiooni saadik üle sotsiaalkomisjoni. Nad tõid argumendiks, et kõik kohad antud komisjonis on hõivatud. Meie jaoks oli probleemiks ka see, et rahanduskomisjonis tekkis olukord, kus nii esimees kui ka aseesimees esindasid koalitsiooni," sõnas Kõlvart.

Kõlvart märkis, et kui tänaseks on eeltoodud probleemid lahendatud, siis järgmisel nädalal saab keskfraktsioon valida lõpuks fraktsiooni esimehe. See nädal on riigikogus istungite vaba ja riigikogu liikmed reeglina riigikogus ei käi.

Kõlvart ütles, et Keskerakond tegi juba mõni nädal tagasi ettepaneku, et fraktsiooni esimeheks võiks saada Lauri Laats. "Aga selle peab otsustama ka fraktsioon," lisas Kõlvart.

Olukorra lahenduse all peab Kõlvart silmas, et tänaseks on Aleksandr Tšaplõgin sotsiaalkomisjoni liige ja Jaak Aab on teinud avalduse rahanduskomisjoni aseesimehe kohalt lahkumiseks.

Rääkides nimekirjade koostamisest Euroopa Parlamendi valimisteks, ütles Kõlvart, et ettepanekuid kandidaatide osas juba tehakse.

"Kõigepealt piirkondade ettepanekud, siis juhatuse ettepanek ja siis erakonna volikogu otsus. 6. aprillil on Keskerakonna volikogu, kus kinnitatakse ka meie valimisnimekiri," sõnas Kõlvart.