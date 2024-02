Ungari parlament valis põhiseaduskohtu esimehe riigi uueks presidendiks

Ungari peaministri Viktor Orbani liitlane Novak astus kuu algul presidendiametist tagasi, kui selgus, et ta oli andnud armu süüdi mõistetud lasteahistaja kaasosalisele.

Amnestia kutsus esile pahameele Ungaris, mille valitsus on kulutanud hulga raha ja energiat laste kaitsmise narratiivi ülesehitamiseks. Skandaal on suurim, millega peaminister on pärast võimule naasmist 2010. aastal silmitsi seisnud.

Avalikkuse pahameelt võimendas tõsiasi, et Ungari endine pereminister Novak oli olnud "peresõbraliku" poliitika nägu.

Fideszi parlamendirühma juht Mate Kocsis ütles, et tema partei "usaldab" Sulyokit kui "kõige sobivamat inimest" Novaki ametijärglaseks.

Laiemale avalikkusele vähetuntud Sulyokist (67) sai konstitutsioonikohtu kohtunik pärast seda, kui ta 2014. aastal parlamendis valituks sai. Kaks aastat hiljem nimetas seadusandlik kogu ta 15-liikmelise kohtuorgani juhiks.

Sulyok astub ametlikult presidendi ametisse 5. märtsil. Ungari presidendi roll on suuresti esinduslik.