Teisipäev tuleb sombune, selgemaks läheb nädala lõpus

Teisipäeval jääb Eesti ühelt poolt üle Lõuna-Skandinaavia ja Läänemere kirde suunas leviva kõrgrõhuvööndi lähedale. Samal ajal tegutseb lõunas madalrõhkkond, mis niisket ja sooja õhku põhja suunas saadab. Enne teisipäeva õhtut pole suuremat sadu oodata, ilm on vaikne ja üsna sombune.

Öö vastu teisipäeva on Eestis pilves ja udune. Kohati sajab vähest vihma. Tuul on nõrk ja muutlik. Õhutemperatuur on 0 kuni +3 kraadi.

Hommik on pilves ja udune. Kohati sajab vähest vihma. Tuul on nõrk ja muutlik. Õhutemperatuur on 0 kuni +3 kraadi.

Päev on pilves. Kohati sajab vihma, õhtul on sadu Lõuna-Eestis laialdasemalt. Mitmel pool püsib udu. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul, õhtul idakaare tuul 1 kuni 6 meetrit sekundis. Sooja on üks kuni viis kraadi.

Kolmapäev algab mitmel pool sajuse ja sombusena, päeva peale sadu harveneb ja taevaski läheb lääne pool heledamaks. Öine õhutemperatuur langeb null kraadi ümbrusesse, päeval on mõni kraad sooja.

Neljapäeval on sadu vähe, kuid ilm läheb tuulisemaks. Õhutemperatuur on null kraadist öösel paari plusskraadini päeval.

Reedel läheb selgemaks ning öö tuleb eelnevast külmem, päevamaksimumid tõusevad viie kraadi ümbrusesse.

Laupäeva osas on lausa kevadised ootused: Lääne-Eestisse jõuavad merelt hoovihmapilved, Lõuna-Eestis võib tulla sooja üle 10 kraadi.