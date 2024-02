Bideni sõnul on lootust Gaza relvarahuks järgmiseks nädalaks

Erinevad osapooled, kelle seas Egiptus, Katar, USA ja Prantsusmaa, on püüdnud piirkonnas relvarahu saavutada, et muu hulgas pantvange vabastada. Läbirääkimisi on peetud Iisraeli ja äärmusorganisatsiooniga Hamas.

New Yorki külastanud Bidenilt küsiti, millal võib alata relvarahu Iisraeli ja Hamasi vahel. Biden ütles, et tehing on lähedal, kuid vajab veel arutamist.

"Minu riikliku julgeoleku nõunik ütleb mulle, et me oleme lähedal. Oleme lähedal, aga me ei ole veel kõnelusi lõpetanud. Minu lootus on, et järgmiseks esmaspäevaks on meil relvarahu," vastas president.

USA tervitas enne seda Palestiina Omavalitsuse reformi, kui sammu Läänekalda ja sõjast laastatud Gaza sektori taasühendamise suunas pärast peaministri tagasiastumist.

"Me tervitame samme Palestiina Omavalitsuse reformimiseks ja taaselustamiseks," ütles välisministeeriumi pressiesindaja Matthew Miller ajakirjanikele.

Miller ütles, et välisminister Antony Blinken julgustas Palestiina Omavalitsust neid samme astuma kõnelustel president Mahmoud Abbasiga.

Palestiina president Abbas rahuldas esmaspäeval peaminister Mohammad Shtayyeh' ja tema valitsuse tagasiastumisavalduse, teatas presidendikantselei.

Mitu riiki, teiste seas Ühendriigid, on kutsunud Palestiina Omavalitsust reformima ja andma pärast Gaza sõja lõppu kõik Palestiina alad selle juhtimise alla. Sellele mõttele seisab aga vastu Iisraeli valitsus eesotsas parempoolse peaministri Benjamin Netanyahuga.

Iisraeli peaministri ametkond teatas esmaspäeval, et sõjavägi esitas plaani tsiviilisikute evakueerimiseks Gaza sektorist koos operatiivplaaniga.

"Iisraeli armee esitas sõjakabinetile plaani elanikkonna evakueerimiseks Gaza sektori lahingupiirkondadest koos eelseisva operatsiooniplaaniga," seisis peaminister Benjamin Netanyahu ametkonna heebreakeelses avalduses.

Teade tuli ajal, mil Iisrael ähvardab täiemahulise sissetungiga Gaza lõunapoolseimasse Rafah´ linna.

Avalduses ei täpsustatud, kuidas või kuhu tsiviilisikud saadetakse.