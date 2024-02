Venemaa alustas Itaalia vastu propagandasõda

Ajaleht Financial Times kirjutab, et Vene propagandat levitab Itaalias ulatuslik võrgustik. Kremli-meelseid hoiakuid levitav võrgustik üritab nüüd näidata, et Venemaa on rahuarmastav riik, mis Itaaliat ei ohusta.

Itaalia keskosas Foligno linnas asuvasse muuseumi kogunes pühapäeval umbes 80 inimest, et vaadata seal Kremli rahastatud propagandafilmi. See film kajastab Venemaa sissetungi Ukrainasse ja seal kujutatakse Ukraina sõdureid natsidena.

Seda filmi näidatakse nüüd kogu Itaalias, seda levitavad Moskva-meelsed rühmitused. "Ma tahtsin näha sõjast teistsugust vaatenurka," ütles 49-aastane õpetaja Roberta.

Venemeelne võrgustik kajastab ka pingeid Itaalia võimuliidus. Peaminister Giorgia Meloni avaldab järjepidevalt toetust Ukrainale, tema koalitsioonipartneriks on aga pigem venemeelseks peetav Matteo Salvini.

Meloni sõitis eelmisel laupäeval Kiievisse ja mõistis hukka Venemaa sõjalise agressiooni. Asepeaminister Salvini hiljutine jutt aga tekitas taas poleemikat. Ta kommenteeris Aleksei Navalnõi surma ja kutsus itaallasi üles vaoshoitusele, kuniks "Venemaa arstid ja kohtunikud" tõe välja selgitavad.

Salvini kodupartei ja Putini erakond Ühtne Venemaa sõlmisid 2017. aastal ka koostöölepingu. Salvini Moskva sidemed tekitavad nüüd riigis üha rohkem küsimusi. Analüütikud samas hoiatavad, et Kreml suurendab jõupingutusi, et tekitada avalikkuses vastuseisu Meloni Ukraina-meelsele hoiakule.

"Me näeme, et propaganda kogub hoogu. Nad levitavad ideed, et rahu on võimalik, et Putini Venemaaga leppimine on võimalik ning hoopis Ukraina on see, kes rahu ei taha," rääkis opositsioonipoliitik Lia Quartapelle.

Itaalia kaitseväe peastaabi ülem admiral Giuseppe Cavo Dragone hoiatas eelmisel nädalal samuti Vene libainformatsioonikampaaniate "intensiivistumise" eest. Admirali sõnul üritab Moskva edendada riigis rahu sooviva Venemaa kuvandit.

Rooma sai Moskvaga hästi läbi juba külma sõja ajal. Itaalias tegutses siis Lääne-Euroopa suurim kompartei. Rooma rahvusvaheliste suhete instituudi teadur Nona Mikhelidze ütles, et Venemaa on riigis loonud suure võrgustiku ja see tegutseb eriti aktiivselt tööstuslikult arenenud Itaalia põhjaosas.

Ka Putin isiklikult proovib Itaalia inimeste arvamust mõjutada. Hiljuti meenutas ta oma varasemaid visiite Itaaliasse.

"Itaalia on alati meile lähedal olnud. Mäletan, et kui Itaaliasse jõudsin, kuidas inimesed mind siis vastu võtsid. Tundsin end väga vabalt," ütles Putin eelmisel nädalal Moskvas toimunud üritusel Itaalia tudengitele.