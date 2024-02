Henriksson Soome Rootsi Rahvapartei juhiks tagasi ei kandideeri

Soome Rootsi Rahvapartei (RKP) juht ja haridusminister Anna-Maja Henriksson teatas teisipäeval, et ei kandideeri suvel erakonna juhiks tagasi.

Henriksson teatas alles hommikul, et annab teisipäeval pressikonverentsi. Seal ütles ta, et ei kandideeri suvel erakonna juhiks tagasi.

"Ma annan teatepulga hea meelega edasi. Olen uhke kõige üle, mida oleme koos saavutanud. Nüüd on aeg uus lehekülg pöörata ja edasi liikuda ning tehes seda üheskoos," rääkis Henriksson

Ta ütles, et EL-i valimised on viimane kampaania, mida ta RKP juhina veab. Henriksson ütles jaanuaris, et kandideerib juunis toimuvatel Euroopa Parlamendi valimistel.

Henriksson oli justiitsminister aastatel 2011-2015 ning 2019-2023. Eelmisel aastal liitus RKP Soome uue võimuliiduga ja Henrikssonist sai siis haridusminister.