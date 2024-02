Uuring: vaid viiendik leedulastest maksaks riigikaitsemaksu

Vaid kaks Leedu elanikku kümnest toetaks ettepanekut maksta riigikaitsemaksu ja rohkem kui kolmandik ei arva, et kaitsesüsteemi tuleks rohkem raha eraldada, näitas BNS-i Vilmoruselt tellitud ja teisipäeval avaldatud uuring.

Leedus viidi hiljuti läbi sotsioloogiline uuring seoses viimasel ajal kõlapinda leidnud aruteludega riigikaitse võimaliku täiendava rahastamise allikate üle, mille hulgas kaalutakse ka täiendavaid makse.

Paljud poliitikud ja asjatundjad on nõus, et Saksa brigaadi majutamiseks Leedu väkke 2030. aastaks diviisi loomiseks ja üldise ajateenistuse juurutamiseks on vaja rohkem raha.

Uuringu tulemuste kohaselt oleks 18,6 protsenti küsitletutest nõus maksma kõrgemaid makse, et riik saaks kaitsesüsteemi rahastamist suurendada.

Rohkem kui kolmandik (36 protsenti) vastajatest ei oleks aga nõus seda tegema ega kiida üldiselt heaks vahendite eraldamist riigikaitsele.

Veidi vähem (31,5 protsenti) leedukatest ei ole nõus kõrgemaid makse maksma, kuid usuvad, et äri võiks neid maksta, vahendas BNS.

Kaitsemaksu teemal puudub arvamus 13,9 protsendil vastanutest.