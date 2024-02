Kell 20 "Impulsis": miks viskavad arstid kitli varna?

Peaaegu 2600 arstiharidusega inimest on oma ametist loobunud ja suur osa kavatseb töölt lahkuda. Üllatavalt pole selle peamiseks põhjuseks palk, vaid meie tohtrid on hädas hoopis ülekoormuse ja toksilise töökeskkonnaga. Miks see nii on, arutleb täna ETV saade "Impulss".